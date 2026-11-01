طلب فلوس من قائدى السيارات.. القبض على سايس بالزيتون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من أحد الأشخاص لمزاولته مهنة منادي سيارات دون ترخيص، ومطالبته قائدي السيارات بمبالغ مالية دون وجه حق، نظير السماح لسياراتهم بالانتظار بأحد الشوارع بالقاهرة.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، ومزاولته مهنة منادي سيارات دون ترخيص بدائرة القسم محل سكنه؛ لتحقيق أرباح مالية.

واتُخذت الإجراءات القانونية.