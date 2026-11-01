قتلوه بـ«طوبة».. المشدد 7 سنوات لشقيقين وعاطل أنهوا حياة جارهم فى الحوامدية

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار طلبة فوزى شلبى بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطل وشقيقين ضربوا جارهم بالحجارة ما أودى بحياته فى الحوامدية.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1123 لسنة 2026 جنايات قسم الحوامدية، المقيدة برقم 4875 لسنة 2026 كلى جنوب الجيزة قيام المتهمين «مصطفى .ع»، 27 سنة، بدون عمل، و«محمد .م»، 30 سنة، بدون عمل، وشقيقه أحمد، 28 سنة، بدون عمل بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة بقتل المجنى عليه وليد يحيى عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه وأثناء نشوب مشاجرة فيما بينهم بسبب خلافات الجيرة والنسب أخذوا بقذف الحجارة على المتواجدين فاصطدم إحداها برأس المجنى عليهم فخر أرضا محدثين ما ألم بجثمانه من إصابات أودت بحياته متوقعين وفاته وقابلين لتك النتيجة.

إحراز المتهمين «حجارة»

وأضافت التحقيقات إحراز المتهمين أدوات «حجارة» مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.