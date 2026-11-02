قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
70 هجوما و484 ضحية.. السودان يشكو إثيوبيا لمجلس الأمن والاتحاد الإفريقي
60 % لمستثمرين مصريين وعرب.. الزمالك يكشف أسباب تغيير نسبة شركة الكرة
سائق توك توك يتسبب في بتر ساق عامل توصيل بالإسكندرية.. تفاصيل
حكم الجلوس على القبر أو الاتِّكاء عليه.. دار الإفتاء تجيب
احذر قبل تحميل ChatGPT وClaude.. تطبيقات مزيفة تخفي مفاجأة مرعبة داخل جهازك
دمرنا قدراتها على تخصيب اليورانيوم.. ترامب يلوح بضربة قاسية ضد إيران
استنفار أمني في فرنسا.. بلاغ عن شاب خطط لتفجير نفسه وسط المتظاهرين
مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة وسط منطقة سكنية بالقرب من منتجع ترامب
بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟
ترامب: الحرب على إيران تنتهي قريبا.. وأسعار النفط ثمن ضئيل لضمان أمن العالم
ترامب: روسيا والصين تتجسسان علينا.. وأمريكا ترد بالمثل
أرقام ميزانية الأهلي.. فائض عام يتجاوز 565 مليون جنيه وعجز بالنشاط الرياضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الحرب على إيران تنتهي قريبا.. وأسعار النفط ثمن ضئيل لضمان أمن العالم

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب على إيران ستنتهي قريبا جدا، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تستطيع السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي، وأن قراره بالتحرك عسكريا في الشرق الأوسط جاء لمنع حدوث ذلك.

وأضاف ترامب أن ارتفاع أسعار النفط يمثل ثمنا ضئيلا للغاية مقابل ضمان أمن الولايات المتحدة والعالم.

وأجرى ترامب محادثات هاتفية وصفت بـ"الصريحة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلالها وضع المفاوضات الأمريكية مع إيران، وتوقيت العودة المحتملة إلى العمليات القتالية، وذلك حسبما نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مصدرين؛ أحدهما إسرائيلي والآخر أمريكي.

وقال المصدران إن نتنياهو يضغط على ترامب لشن ضربة ضد إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة غد الثلاثاء. لكن ترامب يفضل، في الوقت الراهن، منح المفاوضات فرصة لتأخذ مجراها؛ وهي استراتيجية تثير قلق نتنياهو.

وبحسب أكسيوس فقد وصف المصدر الإسرائيلي المكالمة بأنها كانت "قاسية"، بينما وصفها المصدر الأمريكي بأنها كانت "مباشرة".

ورفض كل من البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على الأمر، وفقا للتقرير الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن ترامب ينتهج مسارين متوازيين؛ فهو يسعى للتوصل إلى اتفاق لاستئناف محادثات السلام، بينما يستعد في الوقت ذاته لاحتمالية استئناف العمليات القتالية واسعة النطاق عقب انتخابات التجديد النصفي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب الحرب على إيران الولايات المتحدة امتلاك سلاح نووي ارتفاع أسعار النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

سعر الذهب الان

أسعار الذهب الآن في مصر .. كم يبلغ سعر عيار 21؟

اسعار البنزين والسولار والغاز

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

يامال

والد لامين يامال يكشف اسم نجله الحقيقي ويوجه رسالة قوية لمنتقديه

اسعار السبائك الذهب اليوم

ربع جرام 1760جنيه.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي بورسعيد الرياضي بحضور النائب حسن عمار نائب رئيس النادي

محافظ بورسعيد: استمرار التواصل والتعاون مع الأندية والمؤسسات الرياضية

رئيس مياه القناة : سحب تراكم المياه من أسفل كوبري المستقبل واصلاح خط المنطقة الصناعية

مياه القناة: سحب تراكم المياه من أسفل كوبري المستقبل واصلاح خط المنطقة الصناعية

لحظة انتظار استلام الجثمان

انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد