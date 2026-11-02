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بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
عبد العزيز جمال

تتصدر زيادة الحد الأدنى للمعاشات اهتمامات ملايين المواطنين في مصر، مع اقتراب موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد اعتبارًا من يناير 2027، وسط تساؤلات بشأن الفئات المستفيدة، وما إذا كان القرار سيشمل أصحاب المعاشات الحاليين أم يقتصر على المواطنين الذين سيحالون إلى التقاعد مع بداية العام المقبل.

وتكتسب تفاصيل القرار أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين المقبلين على التقاعد، خاصة الذين تقترب مستحقاتهم التأمينية من الحد الأدنى، وكذلك الأسر التي تعتمد على المعاش باعتباره مصدرًا أساسيًا للدخل الشهري، في ظل أهمية معرفة القواعد المنظمة لحساب المستحقات التأمينية ومواعيد تطبيق التعديلات المختلفة.

معاشات

وكشف جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، موضحًا أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على الحد الأدنى الحالي يبلغ نحو 380 ألف مواطن من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا بداية من يناير 2027

من المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات اعتبارًا من يناير 2027، في إطار التعديلات المرتبطة بمنظومة التأمينات الاجتماعية والحدود التأمينية، التي تستهدف تنظيم قيمة المستحقات وربطها بأجر الاشتراك التأميني ومدة الاشتراك.

ويمثل الموعد الجديد أهمية خاصة للمواطنين الذين يقتربون من سن التقاعد أو يخططون لإنهاء خدمتهم خلال الفترة المقبلة، إذ ترتبط قيمة المعاش بعدة عوامل، من بينها مدة الاشتراك التأميني والأجر الذي سُددت الاشتراكات على أساسه، إلى جانب القواعد المنظمة لتحديد الحد الأدنى للمستحقات.

ولا يعني تحديد حد أدنى جديد أن جميع المواطنين سيحصلون على القيمة نفسها، لأن حساب المعاش يخضع لشروط وقواعد تختلف بحسب الحالة التأمينية لكل شخص.

من الفئات المستفيدة من الحد الأدنى الجديد للمعاشات؟

أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المعاش البالغ 2080 جنيهًا يرتبط بالمواطنين الذين استوفوا الحد الأدنى لمدة الاشتراك التأميني، والمحدد بـ15 عامًا، وسددوا اشتراكاتهم على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني البالغ 2700 جنيه.

وتبرز أهمية هذه الشروط في تحديد الفئات التي يمكن أن تستفيد من الحد الأدنى الجديد، إذ لا يعتمد تحديد قيمة المعاش على مبلغ موحد لجميع المواطنين، وإنما يرتبط بمدة الاشتراك وأجر الاشتراك التأميني والقواعد المنظمة لحساب المستحقات.

ويبلغ عدد المواطنين الذين يحصلون على الحد الأدنى الحالي نحو 380 ألف مواطن من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بحسب التصريحات المنسوبة إلى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

هل يحصل جميع أصحاب المعاشات الحاليين على زيادة في يناير 2027؟

يعد هذا السؤال من أبرز التساؤلات التي تشغل أصحاب المعاشات، خاصة أن الإعلان عن رفع الحد الأدنى إلى 2080 جنيهًا قد يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن جميع المستفيدين الحاليين سيحصلون على زيادة جديدة بالقيمة نفسها بداية من يناير المقبل.

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لكن هناك فرقًا بين تعديل الحد الأدنى للمعاشات المرتبط بقواعد حساب المستحقات التأمينية، وبين الزيادة السنوية التي تُقر لأصحاب المعاشات القائمين بالفعل والمستحقين عنهم.

فالإعلان عن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027 لا يعني تلقائيًا حصول جميع أصحاب المعاشات الحاليين على زيادة جديدة بالقيمة نفسها، إذ يرتبط تطبيق الحد الأدنى الجديد بالفئات التي تخرج على المعشات في يناير ومستوفيه الشروط، أو من يقل معاشه عن الحد الأدنى الجديد.

الفرق بين الحد الأدنى للمعاش والزيادة السنوية

يتطلب فهم قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات التمييز بين نوعين من التعديلات التي قد تؤثر على قيمة المستحقات، وهما الحد الأدنى للمعاشات والزيادة السنوية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

أولًا: الحد الأدنى للمعاشات

يمثل الحد الأدنى قيمة مرتبطة بالقواعد المنظمة لحساب المستحقات التأمينية، ويحدد المستوى الأدنى الذي تستهدفه القواعد للفئات التي تنطبق عليها الشروط.

ومن المقرر أن يصل الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، وفق التصريحات المعلنة، مع ارتباط الاستفادة منه بشروط الاشتراك التأميني وأجر الاشتراك والقواعد المنظمة لكل حالة.

ثانيًا: الزيادة السنوية للمعاشات

تُعد الزيادة السنوية إجراءً منفصلًا يستهدف تعديل قيمة المعاشات القائمة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، وتختلف عن تعديل الحد الأدنى من حيث طبيعة الاستحقاق وموعد التطبيق والفئات المستفيدة.

وبدأ تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بموجب القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، واستفاد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية قُدرت بنحو 70 مليار جنيه.

ويعني ذلك أن تعديل الحد الأدنى المقرر في يناير 2027 والزيادة السنوية التي طُبقت في يوليو 2026 إجراءان مختلفان، ولا يصح التعامل معهما باعتبارهما قرارًا واحدًا أو افتراض أن جميع المستفيدين سيحصلون على زيادة جديدة بالقيمة نفسها.

كيفية الاستعلام عن بيانات المعاش من الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية

يمكن لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم متابعة بياناتهم التأمينية من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي يوفر خدمات إلكترونية تتيح الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

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ويمكن الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط التالي:

الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وتساعد الخدمات الإلكترونية المستفيدين على الاطلاع على البيانات الأساسية المسجلة لدى الهيئة ومراجعة المعلومات المتعلقة بملف المعاش، بما يتيح لهم متابعة مستحقاتهم وفقًا للقواعد المطبقة على كل حالة.

خطوات الاستعلام عن معاش نوفمبر 2026 بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن بيانات معاش شهر نوفمبر 2026 استخدام الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال مجموعة من الخطوات.

وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط: https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx.

  • تسجيل الدخول إلى الموقع وفقًا للبيانات المطلوبة.
  • الضغط على أيقونة «صاحب معاش».
  • اختيار «الخدمات التأمينية» من قائمة الخدمات المتاحة.
  • الضغط على خدمة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».
  • إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.
  • الضغط على أيقونة «استعلام» لعرض البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش.

وتتيح هذه الخطوات للمستفيدين الاطلاع على البيانات الأساسية المسجلة لدى الهيئة، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي بصورة صحيحة واستكمال الإجراءات المطلوبة للاستفادة من الخدمة الإلكترونية.
 

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