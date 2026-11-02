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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتصم سالم: تكوين فريق الرديف ليكون مخزونا استراتيجيا لبيراميدز

بيراميدز
بيراميدز
مجدي سلامة

كشف معتصم سالم، المدرب العام لفريق بيراميدز، أهداف النادي من تكوين فريق للرديف، مؤكدًا أن الخطوة تأتي ضمن خطة تجهيز أكبر عدد من اللاعبين، وتوفير بدائل قوية للفريق الأول في ظل تعدد البطولات التي يشارك بها النادي.

وقال معتصم سالم، في لقاء عبر برنامج «الماتش» مع الإعلامي أحمد جلال عبر قناة «صدى البلد»: «تكوين فريق الرديف يأتي ضمن خطة تحدثنا عنها منذ فترة، فالنادي قرر إنشاء فريق موازٍ إلى جانب تجهيز بعض العناصر من الفريق الأول، حتى يمتلك بيراميدز مجموعة قوية تمثل مخزونًا استراتيجيًا للفريق».

وأضاف: «مشاركة لاعبي الرديف مع الفريق الأول تتوقف على رغبة رولاني موكوينا واحتياجاته، فالمدرب يهتم بالتفاصيل بشكل كبير، ويتابع اللاعبين خلال التدريبات، وهناك اهتمام واضح بهذا المشروع، الذي يأتي ضمن خطة مجلس الإدارة».

وتحدث سالم عن الفارق بين موكوينا وبيتسو موسيماني، موضحًا: «لم أكن قريبًا من موسيماني، لذلك لا أستطيع الحكم على مدى تشابه موكوينا معه. أما من الناحية الفنية، فإمكانات موكوينا لا تحتاج إلى حديث، لكنه يتمتع أيضًا بذكاء اجتماعي كبير، ويحرص على التقرب من اللاعبين، كما يجيد التعامل مع الآخرين».

وأشاد مدرب بيراميدز بإمكانات ناصر ماهر، قائلًا: «أي لاعب يمتلك إمكانات ناصر ماهر ويرغب في تحقيق شيء مميز لا بد أن ينجح. ناصر يتدرب بشكل جيد، وملتزم في التدريبات، وينفذ تعليمات المدير الفني، كما يمثل حلقة وصل مميزة بين خطي الدفاع والهجوم».

وفي إطار خطة النادي، بقيادة ممدوح عيد، لتطوير اللاعبين الواعدين وتجهيز أكبر عدد منهم، اتفق هاني سعيد، المدير الرياضي، مع رولاني موكوينا، المدير الفني للفريق الأول، على تشكيل فريق للرديف، يتولى معتصم سالم قيادته، بمساعدة خالد عبد الله.

وخاض فريق بيراميدز «ب» أولى مبارياته الودية التحضيرية، ضمن الاستعدادات للمرحلة المقبلة، وتجهيز اللاعبين تمهيدًا لإمكانية المشاركة في المباريات الرسمية خلال الفترة القادمة.

ويضم الجهاز الفني والإداري للفريق معتصم سالم مديرًا فنيًا، وصلاح ريكو مدربًا عامًا، وخالد عبد الله مدربًا لحراس المرمى، إلى جانب عصام أبو شوشة معدًا بدنيًا، والدكتور عصام الدمرداش طبيبًا للفريق، وأحمد سيد مساعدًا للملعب.

معتصم سالم بيراميدز الرديف

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