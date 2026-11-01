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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يجهز فريق الرديف للمشاركة في المباريات الرسمية.. والفريق يفوز بثلاثية ودياً

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

في إطار خطة نادي بيراميدز بقيادة المهندس ممدوح عيد من أجل مزيد من التطوير للاعبي بيراميدز الواعدين وتجهيز أكبر عدد منهم، اتفق الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي للنادي ورولاني موكوينا المدير الفني للفريق الأول على تجهيز فريق الرديف بالنادي، على أن يتولى الكابتن معتصم سالم تلك المهمة ويعاونه فيها الكابتن خالد عبدالله، وعليه فقد خاض فريق بيراميدز ب (الرديف) أولى مبارياته الودية التحضيرية استعدادا للمرحلة المقبلة من أجل وضع الفريق على أهبة الاستعداد للمشاركة في المباريات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

وحقق بيراميدز ب الفوز على نظيره نادي منشية حلوان بثلاثية نظيفة وديا، جاءت عن طريق النجوم الواعدين علي حمودة ويونس محمد ومحمد سعد.

خاض بيراميدز ب، الشوط الأول بتشكيل ضم محمود جاد في حراسة المرمى، وحسن هشام وعبد الله بدير ومروان صابر وعمر عبد العظيم في خط الدفاع، ويوسف عيد ومالك معتصم وحسن طارق ويوسف ميشو وعمر صبري في الوسط، وعلي حمودة في الهجوم.

وفي الشوط الثاني، شارك زياد هيثم في حراسة المرمى، ومحمد مصطفى ومروان صابر ووائل محمد ووليد محمد، وأحمد علي وأحمد مصطفى وأحمد محيي، ويونس محمد وحمزة علي ومحمد سعد وماجد حسام وأحمد عادل وصالح عمرو.
 

ويتولى تدريب الفريق، معتصم سالم المدير الفني وصلاح ريكو المدرب العام وخالد عبد الله مدرب حراس المرمى، مع وجود عصام أبو شوشة المعد البدني، والدكتور عصام الدمرداش طبيب الفريق وأحمد سيد مساعد الملعب.

بيراميدز نادي بيراميدز ممدوح عيد رولاني موكوينا

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