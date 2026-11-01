البابا تواضروس يحيل كاهنًا بقطاع شبرا الجنوبية للتحقيق بعد تصريحات مسيئة للأشقاء العرب

أعلن الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، رفض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكامل لأي تعليم يفتقر إلى الدقة والحكمة، أو يتضمن كلمات تحمل إساءة للأشقاء في الدول العربية، وذلك على خلفية تصريحات صدرت عن أحد كهنة القطاع بشأن واقعة قديمة تعود إلى عام 2008.

وأكد الأنبا مكاري، في بيان رسمي، أن الكنيسة ترتبط بعلاقات متميزة مع الدول العربية على مختلف الأصعدة، مشددًا على أن هذه العلاقات لن تتأثر بأي تصرفات فردية لا تعبر عن موقف الكنيسة المعروف للجميع.

وأوضح البيان أنه في إطار المراجعة والمحاسبة، قرر قداسة البابا تواضروس الثاني إحالة الكاهن المشار إليه للتحقيق.

واختتم الأنبا مكاري بيانه بالتنبيه إلى ضرورة عدم الانسياق وراء محاولات إثارة الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات وتحديات، مؤكدًا أهمية التعامل بحكمة ومسؤولية مع مثل هذه الأمور.