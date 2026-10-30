البابا تواضروس: نجاح المتفوقين فرحة للبيت والكنيسة والوطن | صور

كرم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، أكثر من ٤٠٠ طالب وطالبة من المتفوقين في الثانوية العامة، الحاصلين على نسبة ٩٠٪ فأكثر، من أبناء كنائس القطاعات الرعوية بالقاهرة، وذلك خلال احتفالية أقيمت بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، والآباء الكهنة والخدام وأولياء الأمور.

وخلال كلمته، أعرب قداسة البابا عن فرحته بنجاح الطلاب وتفوقهم وتميزهم، مؤكدًا أن النجاح الدراسي ثمرة للأمانة والتفوق والالتزام والنظام في العمل.

وأوضح أن النجاح له ثمار عديدة، فهو يمنح الإنسان التوازن النفسي، ويفرح الأسرة باعتباره رسالة محبة وهدية من الأبناء، كما يمثل مصدر فرح للكنيسة وإضافة للوطن، الذي يحتاج إلى كل دارس في مختلف المجالات لبناء مجتمع ناجح.

وأكد قداسة البابا أن النجاح له ثمار يحصدها البيت والكنيسة والمجتمع كله، مشيرًا إلى الاهتمام بتكريم المتفوقين في الشهادات الأخرى.