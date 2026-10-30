مع دخول الشتاء.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل

مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي وتغير طبيعة الأنشطة اليومية ومواعيد تشغيل الأجهزة الكهربائية، تتراجع معدلات استهلاك الكهرباء مقارنة بفصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأحمال نتيجة زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف والتبريد، وهو ما يطرح تساؤلات حول دور تغيير الساعة في ترشيد الطاقة، ومدى استفادة مصر من اختلاف أنماط الاستهلاك بين الفصول.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، تأثير اختلاف أنماط الاستهلاك بين فصلي الصيف والشتاء على الأحمال الكهربائية، موضحًا أن معدلات استهلاك الكهرباء تنخفض خلال الشتاء مقارنة بالصيف، نتيجة اختلاف طبيعة استخدام الأجهزة الكهربائية ومواعيد تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية.

استهلاك الكهرباء في الصيف والشتاء

وقال أحمد الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف يصل إلى نحو 40 ألف ميجاوات، بينما ينخفض خلال فصل الشتاء إلى قرابة 30 ألف ميجاوات.

وأوضح أن قدرة الشبكة الكهربائية تصل إلى نحو 60 ألف ميجاوات، وهو ما يعكس اختلاف حجم الأحمال بين فصلي الصيف والشتاء، في ظل تغير احتياجات المواطنين وطبيعة استخدام الأجهزة الكهربائية.

كيف يسهم التوقيت الصيفي في ترشيد استهلاك الطاقة؟

وأضاف خبير الطاقة الكهربائية أن التوقيت الصيفي يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة من خلال الاستفادة من ساعات النهار، مؤكدًا أن تطبيق هذا النظام لا يقتصر على مصر، بل تتبعه العديد من الدول، من بينها دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا.

وأشار إلى أن تغيير التوقيت والاستفادة من ضوء النهار يمثلان أحد العوامل التي تساعد على تنظيم الاستهلاك، في ظل اختلاف مواعيد الأنشطة اليومية والتجارية والخدمية.

الأجهزة الموفرة للطاقة تقلل فاتورة الكهرباء

وفيما يتعلق بطرق خفض استهلاك الكهرباء، أوضح الشناوي أن استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، مثل لمبات الليد وأجهزة التكييف المزودة بتقنية الإنفرتر، يساعد على تقليل معدلات الاستهلاك.

وشدد على أهمية اختيار الأجهزة الكهربائية التي تحمل بطاقة كفاءة الطاقة، حتى إذا كان سعرها أعلى نسبيًا من الأجهزة الأخرى، مؤكدًا أنها تحقق وفرًا في استهلاك الكهرباء على المدى الطويل.

نصائح لاستخدام السخانات والدفايات في الشتاء

ولفت خبير الطاقة الكهربائية إلى ضرورة ترشيد استخدام السخانات الكهربائية والدفايات خلال فصل الشتاء، وعدم تركها تعمل دون حاجة، موضحًا أن تشغيل الدفاية لفترات محدودة ثم فصلها يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء.

كما حذر من ترك الدفايات تعمل أثناء النوم، مشيرًا إلى أهمية التعامل معها بحرص لتجنب المخاطر المرتبطة بتشغيلها لفترات طويلة دون متابعة.

الطاقة المتجددة توجه استراتيجي لتقليل الاعتماد على الوقود

وأكد الشناوي أن الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، تمثل توجهًا استراتيجيًا لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، موضحًا أن نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة تبلغ نحو 25% من إجمالي إنتاج الكهرباء.

وأشار إلى استهداف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، بما يدعم التوجه نحو تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.