قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات الاحتلال تفجر منزلي الشهيدين حمودة والجعبة في الخليل
«سنتكوم»: أزلنا الألغام الإيرانية من مضيق هرمز.. والحرس الثوري لم يعد موجودا فيه
1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة
الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس غدا وتُحذر من تقلبات مفاجئة
خاص| كباكا يرفض البقاء في الأهلي دون فرصة.. ويترقب حسم مصيره مع عموتة
محمد طارق أضا يكشف أزمة محتملة بشأن ملعب مباريات الزمالك المقبلة
طردني الفجر بـ البيجامة.. هناء تطلب الخلع والسبب طبق كشري
أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية 2026.. ما موقف محمد صلاح؟
تحذير من انخفاض درجات الحرارة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس مساء اليوم
إقالة مسئول عسكري أمريكي بارز للاشتباه في تسريب معلومات سرية عن إيران وأوكرانيا
اخبار التوك شو| الرئيس السيسي يوجه الدعوة لنظيره المجري لزيارة مصر.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس
مشاركة تاريخية.. مراسلة القاهرة الإخبارية: القوائم العربية تحقق 19 مقعدا في الانتخابات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مع دخول الشتاء.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي وتغير طبيعة الأنشطة اليومية ومواعيد تشغيل الأجهزة الكهربائية، تتراجع معدلات استهلاك الكهرباء مقارنة بفصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأحمال نتيجة زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف والتبريد، وهو ما يطرح تساؤلات حول دور تغيير الساعة في ترشيد الطاقة، ومدى استفادة مصر من اختلاف أنماط الاستهلاك بين الفصول.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، تأثير اختلاف أنماط الاستهلاك بين فصلي الصيف والشتاء على الأحمال الكهربائية، موضحًا أن معدلات استهلاك الكهرباء تنخفض خلال الشتاء مقارنة بالصيف، نتيجة اختلاف طبيعة استخدام الأجهزة الكهربائية ومواعيد تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية.

استهلاك الكهرباء في الصيف والشتاء

وقال أحمد الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف يصل إلى نحو 40 ألف ميجاوات، بينما ينخفض خلال فصل الشتاء إلى قرابة 30 ألف ميجاوات.

وأوضح أن قدرة الشبكة الكهربائية تصل إلى نحو 60 ألف ميجاوات، وهو ما يعكس اختلاف حجم الأحمال بين فصلي الصيف والشتاء، في ظل تغير احتياجات المواطنين وطبيعة استخدام الأجهزة الكهربائية.

كيف يسهم التوقيت الصيفي في ترشيد استهلاك الطاقة؟

وأضاف خبير الطاقة الكهربائية أن التوقيت الصيفي يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة من خلال الاستفادة من ساعات النهار، مؤكدًا أن تطبيق هذا النظام لا يقتصر على مصر، بل تتبعه العديد من الدول، من بينها دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا.

وأشار إلى أن تغيير التوقيت والاستفادة من ضوء النهار يمثلان أحد العوامل التي تساعد على تنظيم الاستهلاك، في ظل اختلاف مواعيد الأنشطة اليومية والتجارية والخدمية.

الأجهزة الموفرة للطاقة تقلل فاتورة الكهرباء

وفيما يتعلق بطرق خفض استهلاك الكهرباء، أوضح الشناوي أن استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، مثل لمبات الليد وأجهزة التكييف المزودة بتقنية الإنفرتر، يساعد على تقليل معدلات الاستهلاك.

وشدد على أهمية اختيار الأجهزة الكهربائية التي تحمل بطاقة كفاءة الطاقة، حتى إذا كان سعرها أعلى نسبيًا من الأجهزة الأخرى، مؤكدًا أنها تحقق وفرًا في استهلاك الكهرباء على المدى الطويل.

نصائح لاستخدام السخانات والدفايات في الشتاء

ولفت خبير الطاقة الكهربائية إلى ضرورة ترشيد استخدام السخانات الكهربائية والدفايات خلال فصل الشتاء، وعدم تركها تعمل دون حاجة، موضحًا أن تشغيل الدفاية لفترات محدودة ثم فصلها يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء.

كما حذر من ترك الدفايات تعمل أثناء النوم، مشيرًا إلى أهمية التعامل معها بحرص لتجنب المخاطر المرتبطة بتشغيلها لفترات طويلة دون متابعة.

الطاقة المتجددة توجه استراتيجي لتقليل الاعتماد على الوقود

وأكد الشناوي أن الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، تمثل توجهًا استراتيجيًا لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، موضحًا أن نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة تبلغ نحو 25% من إجمالي إنتاج الكهرباء.

وأشار إلى استهداف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، بما يدعم التوجه نحو تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

التوقيت الشتوي الصيفي تقليل الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيكو بانزا

واقعة البوكسر.. تقرير الحكم يحسم عقوبة شيكو بانزا

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

هدي الاتربي

أثارت الجدل.. تفاصيل إطلالات هدى الإتربي بمهرجان الجونة

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

ترشيحاتنا

وزارتا الخارجية الأرمنية والهندية

الهند وأرمينيا تعقدان مشاورات سياسية حول توطيد علاقات الشراكة الثنائية

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: نواصل دعم الشركاء في أفريقيا لمواجهة تهديدات الأمن الغذائي

صورة أرشيفية

تقديرات أمنية إسرائيلية: واشنطن قد تؤجل أي هجوم على إيران لما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

بالصور

محافظ الوادي الجديد تعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 16 قرية بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد