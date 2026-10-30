لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية: تحقيق الشاباك لن يؤثر على النتائج النهائية للانتخابات

أكدت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل أن التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن العام «الشاباك» بشأن شبهات تدخل جهات أجنبية في الانتخابات البرلمانية، لن يؤثر على النتائج النهائية المقرر تقديمها إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في 4 نوفمبر المقبل.

وقال القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، دين ليفني، إن التحقيق يجري بالتوازي مع الإجراءات المعتادة التي تتخذها اللجنة لمراجعة نتائج التصويت، مشددًا على أنه لن يؤثر على النتائج النهائية التي ستُرفع إلى الرئيس.

وأضاف أن التحقيق لا يستهدف أي قطاع بعينه من المجتمع الإسرائيلي، موضحًا أن رئيس الشاباك عرض معلومات استخباراتية سرية على رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعام سولبرغ، وهو ما أدى إلى فتح التحقيق.

وأوضح ليفني أن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها التحقيق مصنفة بدرجة عالية من السرية، ولذلك لا يمكن الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها في الوقت الحالي.

وكانت القضية قد أثارت جدلًا سياسيًا في إسرائيل، على خلفية شبهات تدخل جهات أجنبية ومحاولات التأثير على نتائج الانتخابات، فيما لم يعلن الشاباك حتى الآن نتائج نهائية للتحقيق.