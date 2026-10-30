التغذية في الشتاء.. أطعمة مهمة لدعم المناعة ومواجهة الإنفلونزا وتجنب زيادة الوزن

مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء، تزداد أهمية الاهتمام بالتغذية الصحية لدعم الجهاز المناعي ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى، خاصة مع انتشار نزلات البرد والإنفلونزا وزيادة الشهية لدى كثيرين خلال الطقس البارد. وفي هذا السياق، قدمت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، مجموعة من النصائح الغذائية للحفاظ على صحة الجسم وتجنب زيادة الوزن خلال فصل الشتاء.

التغذية المتوازنة سر دعم الجهاز المناعي

وأكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد»، أهمية تناول وجبات غذائية متوازنة تمد الجسم بالعناصر التي يحتاج إليها لدعم المناعة ومقاومة العدوى، محذرة من الاعتماد على الأطعمة غير الصحية التي قد تؤثر سلبًا على صحة الجسم.

وأوضحت أن زيادة الشهية خلال الشتاء ترتبط ببرودة الطقس ورغبة الجسم في الشعور بالدفء، لكنها تختلف من شخص لآخر، مشددة على ضرورة الاعتدال في تناول الطعام، خاصة المكسرات والفواكه، لتجنب اكتساب سعرات حرارية زائدة.

تحذير من تناول الفيتامينات والمكملات عشوائيًا

وشددت على أن تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية يجب أن يكون وفقًا لتقييم الطبيب ونتائج التحاليل، مؤكدة أنها لا تمثل بديلًا عن الغذاء الطبيعي المتوازن، وأن الحصول على العناصر الغذائية من مصادرها الطبيعية يظل أمرًا مهمًا للحفاظ على الصحة.

الشوربة والمشروبات الدافئة.. اختيارات مناسبة في الشتاء

ونصحت بضرورة شرب المياه بانتظام حتى خلال فصل الشتاء، وعدم الاعتماد على الشاي والقهوة باعتبارهما بديلًا عنها، إلى جانب الاهتمام بتناول الشوربة والخضراوات والأطعمة الصحية، والابتعاد عن الإفراط في الحلويات والأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية.

كما أوصت بتناول آخر وجبة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، مشيرة إلى أن المشروبات الدافئة قليلة السكر، مثل القرفة والزنجبيل، تعد من الخيارات المناسبة خلال الطقس البارد.

نصائح غذائية لمرضى السكري خلال الشتاء

وفيما يتعلق بمرضى السكري، أكدت أهمية تنظيم مواعيد الوجبات وكمياتها بما يتناسب مع جرعات العلاج وتعليمات الطبيب، لتجنب الاضطرابات الناتجة عن عدم انتظام تناول الطعام.

لقاح الإنفلونزا الموسمية لتعزيز الوقاية

واختتمت بالتأكيد على أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، لما يوفره من حماية في مواجهة الإصابة بالفيروس، مشددة على ضرورة الجمع بين التغذية الصحية والعادات اليومية السليمة لدعم صحة الجسم خلال فصل الشتاء.