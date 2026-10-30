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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أطعمة ومشروبات لمواجهة أمراض الشتاء.. نصائح غذائية لتقوية المناعة والسيطرة على الوزن

الغذاء
الغذاء
محمد البدوي

مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، تتغير العادات الغذائية لدى كثيرين، فتزداد الشهية نحو تناول الطعام والمشروبات الدافئة والحلويات، وهو ما قد ينعكس على الوزن والصحة العامة. 

أهمية التغذية المتوازنة

وفي الوقت نفسه، تبرز أهمية التغذية المتوازنة باعتبارها أحد العوامل المساعدة على دعم الجهاز المناعي ومقاومة العدوى. 

وبين الرغبة في تناول المزيد من الطعام والحرص على الوقاية من الأمراض، قدمت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، مجموعة من النصائح الغذائية المهمة، محذرة من الإفراط في الطعام وتناول المكملات دون استشارة طبية، ومؤكدة أهمية شرب المياه والاهتمام بالغذاء الطبيعي والحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

التغذية المتوازنة تدعم المناعة وتساعد الجسم على مقاومة العدوى

كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، عن أهمية الاهتمام بالتغذية المتوازنة خلال فصل الشتاء، لدعم الجهاز المناعي ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى، مشيرة إلى أن العادات الغذائية الخاطئة قد تؤثر سلبًا على المناعة، وتزيد من فرص التعرض للأمراض.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تناول الوجبات المتوازنة يمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها، بينما قد يؤدي الاعتماد على الأطعمة غير الصحية إلى الإضرار بالصحة العامة.

لماذا تزداد الشهية خلال الشتاء؟.. احذر الإفراط في المكسرات والفواكه

وأوضحت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية أن الشهية قد تزداد خلال فصل الشتاء نتيجة برودة الطقس ورغبة الجسم في الشعور بالدفء، إلا أن ذلك يختلف من شخص لآخر.

وشددت على أهمية الاعتدال في تناول الطعام، خاصة المكسرات والفواكه، موضحة أن فوائد هذه الأطعمة لا تعني تناولها بكميات مفتوحة، إذ قد يؤدي الإفراط فيها إلى استهلاك سعرات حرارية زائدة تنعكس على الوزن.

المكملات الغذائية ليست بديلًا عن الطعام الطبيعي

وحذرت عبد الوهاب من تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية بصورة عشوائية، مؤكدة ضرورة أن يكون استخدامها وفقًا لتقييم الطبيب ونتائج التحاليل، مشيرة إلى أن المكملات الغذائية لا يمكن أن تحل محل الغذاء الطبيعي المتوازن.

وأكدت أهمية الاعتماد على نظام غذائي متنوع يمد الجسم باحتياجاته، بدلًا من اللجوء إلى المكملات دون معرفة ما إذا كان الجسم يحتاج إليها بالفعل.

المياه والشوربة والخضراوات.. اختيارات مهمة في الشتاء

ونصحت بضرورة شرب المياه بانتظام خلال فصل الشتاء، وعدم الاعتماد على الشاي والقهوة باعتبارهما بديلًا عنها، إلى جانب الاهتمام بتناول الشوربة والخضراوات والأطعمة الصحية.

كما حذرت من الإفراط في تناول الحلويات والأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، لما قد يترتب على ذلك من زيادة الوزن، مشيرة إلى أهمية اختيار المشروبات الدافئة قليلة السكر، مثل القرفة والزنجبيل.

وشددت على ضرورة تناول آخر وجبة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، للمساعدة في تنظيم العادات الغذائية وتجنب تناول الطعام في أوقات متأخرة.

نصائح مهمة لمرضى السكري وموعد آخر وجبة قبل النوم

وفيما يتعلق بمرضى السكري، أكدت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية أهمية تنظيم مواعيد الوجبات وكمياتها بما يتناسب مع جرعات العلاج وتعليمات الطبيب المعالج، لتجنب حدوث اضطرابات في مستويات السكر بالدم.

لقاح الإنفلونزا الموسمية ضمن وسائل الوقاية في الشتاء

واختتمت الدكتورة نهلة عبد الوهاب بالتأكيد على أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، لما يوفره من حماية ويساعد الجسم على مقاومة العدوى، مشددة على أن الوقاية خلال فصل الشتاء تتطلب الجمع بين التغذية الصحية والعادات اليومية السليمة والالتزام بالإرشادات الطبية.

التغذية التغذية المتوازنة المكملات الغذائية

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