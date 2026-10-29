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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة ببني سويف تنفذ حملة على 23 منشأة بسمسطا.. وإعدام 72 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 30 محضرا

صحة بني سويف
صحة بني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف حملة رقابية مفاجئة على المنشآت الغذائية بمركز سمسطا، للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية، وأسفرت الحملة عن المرور على 23 منشأة غذائية، وتحرير 30 محضرًا لمخالفات صحية، وإعدام 72 كجم من الأغذية التي ثبت فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الحملة تأتي في إطار الرقابة على المنشآت الغذائية، ورصد المخالفات التي قد تؤثر على سلامة المنتجات المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشملت المخالفات التي جرى تحرير المحاضر بشأنها عدم حمل الشهادات الصحية، فيما تضمنت الأغذية التي جرى إعدامها مصنعات اللحوم والزيوت والدواجن والبن، بعد التأكد من فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما سحب فريق الحملة عينة من مسحوق القهوة بأحد المحال داخل مركز سمسطا، وأرسلها إلى المعمل المشترك لفحصها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنتائج الفحص.

وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، وبمشاركة مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، ومفتشي الأغذية نصير فليبس، ومحمد عبد الناصر، ومحمد نادي.

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