غدا.. وزير خارجية سنغافورة يزور باكستان لتعزيز العلاقات الثنائية

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، أن وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، سيقوم بزيارة رسمية إلى إسلام أباد غدا /الجمعة/ ، تلبية لدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار.

وأوضحت الوزارة -في بيان صدر قبيل الزيارة- أنها تتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وسنغافورة، وتأتي أيضا قبل تولي سنغافورة رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2027.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار ونظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، سيجريان خلال الزيارة محادثات ثنائية تتناول مختلف جوانب العلاقات بين البلدين، كما سيتبادلان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

واشار البيان إلى أنه سيتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في إدارة الكوارث بين الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان وقوات الدفاع المدني السنغافورية.