لاعبو الزمالك يمنحون الإدارة فرصة أخيرة قبل التحرك للمطالبة بمستحقاتهم

كشف الإعلامي أمير هشام عن تحركات داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية ومقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الحالي، في ظل سعي عدد من اللاعبين إلى إيجاد حلول للأزمة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن عددًا من لاعبي الزمالك طالبوا زملاءهم من قادة الفريق بالتواصل مع مجلس إدارة النادي، من أجل التحرك لصرف المستحقات المالية ومقدمات العقود الخاصة بالموسم الحالي.

وأضاف أن بعض اللاعبين طالبوا زملاءهم بالتحلي بالصبر خلال الفترة الحالية، لحين الإعلان رسميًا عن تعيين حسام الزناتي في منصب المدير الرياضي للنادي، تمهيدًا للتواصل معه مباشرة ومناقشة ملف المستحقات المالية والعمل على إيجاد حلول للأزمة.

وأشار إلى أن عدم الإعلان عن تعيين حسام الزناتي خلال الفترة المقبلة قد يدفع لاعبي الزمالك إلى التواصل بشكل مباشر مع أعضاء مجلس الإدارة، للمطالبة بالحصول على مقدمات عقودهم عن الموسم الحالي.

وتأتي هذه التحركات في ظل سعي لاعبي الزمالك إلى تسوية ملف مستحقاتهم المالية، وسط التحديات الإدارية والمالية التي يواجهها النادي، ورغبة اللاعبين في الوصول إلى حلول تضمن حصولهم على مستحقاتهم خلال الفترة المقبلة.