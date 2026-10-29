قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الري: تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم المشروعات الوطنية وتحقيق الأمن المائي
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. عيار 21 عند 6380 جنيهًا والجنيه الذهب يتخطى 51 ألفًا
انتهى زمن "الحكومة تكلفني وأقعد".. رسائل حاسمة من مدبولي حول ملف التكليف
برلماني: القمة الروسية الإفريقية تفتح آفاقًا جديدة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز التعاون الاقتصادي
مدبولي يفتتح مصنع إنتاج وتجميع الطلمبات الرقمية بمحطات الوقود وعدادات الغاز الذكية
الأهلي يُخطّط لضم 3 مدافعين في يناير حال رحيل ياسر إبراهيم
مدبولي: طموح المصريين في رؤية بلدهم بمصاف الدول المتقدمة حق أصيل
اعرف درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
حافظوا على بلدكم.. مدبولي لشباب السويس: بلدنا لو حصل لها حاجة لا قدر الله ممكن ما تقومش تاني
البدوي: الوفد لن يستجدي مقاعد البرلمان من أحد
تحرك برلماني لرفض تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء «أسكرا»
مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026.. الأهلي يواجه مودرن سبورت والنصر يصطدم بالخلود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن مقتـ ل 1155 عسكريًا من أوكرانيا خلال 24 ساعة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح منظومات الدفاع الجوي في تدمير 1425 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية.

كما اشارت الوزارة الروسية في تقرير لها عن العمليات العسكرية في أوكرانيا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية نحو 1155 عسكريًا على المحاور القتالية كافة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي وقت لاحق ، ذكرت وزارة الدفاع الروسية ، أن القوات حررت بلدتي أليسوفكا في مقاطعة خاركوف وباريلوفكا في مقاطعة سومي.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" إن ""في سياق العمليات النشطة، قامت وحدات من مجموعة "الشمال" بتحرير بلدتي أليسوفكا في مقاطعة خاركوف وباريلوفكا في مقاطعة سومي".


وأضاف البيان أن "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت قوات العدو في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو 240 فردا عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، و 15 مركبة، ومدفعيتي مدفعية ميدانية، ومركبة قتالية بنظام إطلاق صواريخ غراد متعددة، و6 محطات حرب إلكترونية.

وأكدت الدفاع الروسية أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت 335 جنديًا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع الميدانية ومحطتين للحرب الإلكترونية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "المركز" الروسية".


ووفقًا للبيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة زابوروجيه".

وزارة الدفاع الروسية الدفاع الجوي الروسي مسيرة أوكرانية أوكرانيا القوات الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الاهلي

الأهلي ينهي اتفاقه مع علي حمدي ويتبقى التفاوض مع البنك

ترشيحاتنا

شباب المبتكرين في مجال المياه بين طلاب مدارس

وزير الري يقدم الجوائز للفائزين في مسابقة شباب المبتكرين في مجال المياه

وزير الطاقة والهيدروليكا بجمهورية الكونغو

تعاون بين الري ووزارة الطاقة بالكونغو في مجال الموارد المائية

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: تكليف التمريض والأطباء يستهدف التوزيع العادل للخدمات الصحية

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد