موعد مباراة الاهلي والسكة الحديد في كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر والتي تقام خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل

موعد مباراة الاهلي والسكة الحديد



ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي والسكة الحديد يوم 7 نوفمبر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة بدور الـ32 من بطولة كأس مصر

وجاء جدول مباريات دور الـ32 من كأس مصر



الأربعاء 4 نوفمبر 2026

غزل المحلة × الاتحاد السكندري – الساعة 5 مساءً.

الخميس 5 نوفمبر 2026

الجونة × اتحاد الشرطة – الساعة 2:30 ظهرًا.

البنك الأهلي × بورفؤاد – الساعة 5 مساءً.