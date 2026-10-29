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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الاهلي والسكة الحديد في كأس مصر

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر  والتي تقام خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل

موعد مباراة الاهلي والسكة الحديد 


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي والسكة الحديد يوم 7 نوفمبر  في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة بدور الـ32 من بطولة كأس مصر 

وجاء جدول مباريات دور الـ32 من كأس مصر


الأربعاء 4 نوفمبر 2026

غزل المحلة × الاتحاد السكندري – الساعة 5 مساءً.

الخميس 5 نوفمبر 2026

الجونة × اتحاد الشرطة – الساعة 2:30 ظهرًا.

البنك الأهلي × بورفؤاد – الساعة 5 مساءً.

الاهلي كاس مصر السكه الحديد

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