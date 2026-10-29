ترتيب الدوري المصري حاليا.. بيراميدز يتصدر والأهلي يطارد والزمالك يترقب

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، إلى مواجهتين من العيار الثقيل في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027 حيث يلتقي الأهلي أمام مودرن سبورت بينما يصطدم بيراميدز بوادي دجلة في صراع مشتعل على صدارة جدول الترتيب، وسط ترقب من الزمالك لنتائج المباراتين.

بيراميدز يتربع على صدارة الدوري المصري

يدخل بيراميدز منافسات اليوم متربعا على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته السبع الأولى ليؤكد انطلاقته القوية في سباق المنافسة على اللقب.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 19 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 17 نقطة من 7 مواجهات، ليواصل مطاردة ثنائي المقدمة.

ويتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 15 نقطة يليه مودرن سبورت والاتحاد السكندري برصيد 13 نقطة لكل منهما.

الأهلي يهدد وصافة الزمالك أمام مودرن سبورت

يسعى الأهلي إلى استغلال مواجهته أمام مودرن سبورت المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم، من أجل تحقيق انتصار جديد يعزز حظوظه في المنافسة على صدارة الدوري المصري.

ويمنح الفوز الفريق الأحمر فرصة رفع رصيده إلى 20 نقطة والتقدم إلى المركز الثاني على حساب الزمالك، مع تقليص الفارق مع بيراميدز المتصدر إلى نقطة واحدة، قبل انطلاق مواجهة الفريق السماوي أمام وادي دجلة.

في المقابل، يطمح مودرن سبورت إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من المربع الذهبي.

بيراميدز يبحث عن العلامة الكاملة والزمالك يترقب

ويخوض بيراميدز اختبارا جديدا أمام وادي دجلة، في الثامنة مساء اليوم بحثا عن تحقيق انتصاره الثامن على التوالي ومواصلة انطلاقته المثالية في الدوري المصري.

ويستهدف الفريق السماوي الوصول إلى النقطة 24 من أجل تأمين صدارة جدول الترتيب والابتعاد عن أقرب منافسيه بينما يسعى وادي دجلة إلى الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن المراكز المتأخرة.

وعلى الجانب الآخر يترقب الزمالك نتائج مواجهتي الأهلي وبيراميدز في ظل اشتعال المنافسة بين الفرق الثلاثة على قمة جدول الدوري حيث يأمل الفريق الأبيض في تعثر منافسيه للحفاظ على موقعه في الوصافة وتقليص الفارق مع المتصدر.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

1- بيراميدز – 21 نقطة.

2- الزمالك – 19 نقطة.

3- الأهلي – 17 نقطة.

4- سيراميكا كليوباترا – 15 نقطة.

5- مودرن سبورت – 13 نقطة.

6- الاتحاد السكندري – 13 نقطة.

7- المقاولون العرب – 11 نقطة.

8- البنك الأهلي – 11 نقطة.

9- زد – 11 نقطة.

10- سموحة – 10 نقاط.

11- المصري البورسعيدي – 9 نقاط.

12- القناة – 8 نقاط.

13- منتخب السويس بتروجت – 8 نقاط.

14- وادي دجلة – 7 نقاط.

15- طلائع الجيش – 7 نقاط.

16- بترول أسيوط – 5 نقاط.

17- الشرقية إنبي – 4 نقاط.

18- أبو قير للأسمدة – 4 نقاط.

19- غزل المحلة – 4 نقاط.

20- الجونة – نقطتان.