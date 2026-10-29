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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. تفاصيل سعر الذهب قبل الفائدة وبعد ساعات من التعاملات المسائية الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهرت تعاملات الذهب في مصر استقرارًا بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية المحددة اليوم الخميس 29-10-2026 .

سعر الذهب قبل الفائدة

ويقترب البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل المقبلة من حسم سعر الفائدة في البنوك المصرية خلال اجتماعه السابع وهو الاجتماع قبل الأخير لهذا العام.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

ويستمر ثبات سعر جرام الذهب من دون تغيير على مختلف الأعيرة الذهبية.

سعر عيار 24 

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7262 جنيها للشراء و 7205 جنيهات للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو  6657 جنيها للشراء و 6605 جنيهات للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6355 جنيها للشراء و 6305 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5447 جنيها للشراء و 5404 جنيهات للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4236 جنيها للشراء و 4203 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.84 ألف جنيه للشراء و50.44 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4020 دولارا للشراء و 4019 دولارا للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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