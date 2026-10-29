صدى البلد يكرم أبطال الأولمبياد الخاص المصري بعد التألق في ألعاب القاهرة 2026

نظم موقع «صدى البلد» الإخباري ندوة تكريم خاصة لعدد من أبطال ومسؤولي الأولمبياد الخاص المصري، احتفاءً بمشاركتهم في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «القاهرة 2026»، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الماضي، تحت شعار «رياضات الأداء».

وجاء التكريم تقديرًا للجهود التي بذلها القائمون على تنظيم مسابقات الجمباز والفروسية، والإنجازات التي حققها أبطال المنتخب المصري، إلى جانب القصص الملهمة التي قدمها اللاعبون واللاعبات خلال مشاركتهم في الحدث الإقليمي، الذي جمع وفودًا من 13 برنامجًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهدت ندوة التكريم حضور المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري ووزير الاتصالات الأسبق، والدكتور حسين البسيوني، مدير مسابقات الجمباز بالألعاب الإقليمية العاشرة، والكابتن حبيبة رزق، مديرة مسابقات الفروسية بالبطولة.

كما شارك في الندوة اللاعب شريف ندا، لاعب منتخب الأولمبياد الخاص المصري في الفروسية، واللاعبة رحمة خالد، لاعبة المنتخب في الجمباز الإيقاعي، لاستعراض تجربتهما في المنافسات، والتحديات التي واجهاها، وكواليس الاستعداد والمشاركة في الألعاب الإقليمية.

واستضافت مصر النسخة العاشرة من الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، لتسجل القاهرة ثالث استضافة مصرية للحدث بعد نسختي عامي 1999 و2014، في إطار جهود دعم الرياضة الدامجة وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين من ذوي الإعاقة الفكرية لإبراز قدراتهم ومواهبهم.

وشهدت المنافسات مشاركة وفود من 13 برنامجًا إقليميًا، وسط أجواء تنافسية وإنسانية عكست أهمية الرياضة في تعزيز الدمج والتواصل بين أبناء المنطقة.

وعقب ختام الألعاب، غادرت الوفود المشاركة القاهرة، بعد أيام من المنافسات والفعاليات، وسط إشادات من رؤساء الوفود بمستوى التنظيم وحسن الضيافة والجوانب الفنية واللوجستية التي صاحبت الحدث.

وأشاد المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة الوفود في النسخة العاشرة، وحرص على تهنئتهم بالنتائج التي حققوها، مثمنًا الروح الإيجابية التي صاحبت المنافسات.

كما أكد رؤساء الوفود المشاركة أن نجاح «القاهرة 2026» لم يقتصر على تنظيم المسابقات، بل امتد إلى توفير أجواء جمعت اللاعبين تحت مظلة الرياضة والوحدة والدمج، بما يعكس أهمية الألعاب الإقليمية في إبراز قدرات الأبطال وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

ويأتي تكريم «صدى البلد» لأبطال ومسؤولي الأولمبياد الخاص المصري في إطار تسليط الضوء على النماذج الرياضية الملهمة، والاحتفاء بالجهود التنظيمية والإنسانية التي تسهم في دعم الرياضة الدامجة، وإبراز قصص النجاح التي يقدمها أبطال مصر في مختلف المحافل.