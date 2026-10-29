شورت شيكوبانزا.. إعلامي يحذر من تراجع القيم الأخلاقية في الكرة المصرية

انتقد الإعلامي محمد فارس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما وصفه بتراجع الدور التربوي والأخلاقي للأندية الرياضية، معتبرًا أن هناك محاولات لتجريد عقل المشجع المصري من مفاهيمه وثوابته الأخلاقية، وذلك تعليقًا على تصريحات إعلامي محسوب على ناديه قال فيها إن الأندية ليست مؤسسات تربوية، وإنه ليس من مسؤوليتها تهذيب السلوك أو تحسينه.

الأهلي

واستشهد فارس بفلسفة أكاديميات أندية برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد، التي تتضمن التربية على القيم والاحترام والعمل الجماعي من خلال الرياضة، مشيرًا إلى عدد من الوقائع التي أثارت الجدل في الوسط الرياضي، من بينها تبرير إلقاء لاعب قميص ناديه على الأرض، والإشادة بسلوكيات مثيرة للجدل، وصولًا إلى واقعة لاعب ألقى بشورت اللعب للجماهير وظهر بالملابس الداخلية داخل الملعب، بحسب ما أورده في منشوره.

وأكد الإعلامي أن ما يحدث، من وجهة نظره، لا يقتصر على تصرفات فردية، بل يعكس ظاهرة تستدعي التوقف أمامها، مشددًا على أهمية الدور الأخلاقي والتربوي للأندية والإعلام الرياضي في تشكيل وعي الجماهير وسلوك اللاعبين، واختتم منشوره بعبارة: «كفاكم عبثًا، وكفاكم سقوطًا».