قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر تدعم وحدة السودان وسيادة ليبيا وسلامة أراضي البلدين
القائمة العربية الموحدة تنفي تلقي تمويل أجنبي وتتهم نتنياهو بالتحريض
الزراعة تُخصص رقم واتساب لأول مرة لتلقي شكاوى الأسمدة وكارت الفلاح
في اتصال هاتفي.. عبدالعاطي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التطورات الإقليمية
بعد تطعيم الحصبة الألمانية.. متى ترتفع حرارة الطفل والأعراض المتوقعة؟
أزمة إمام عاشور تدخل النفق المظلم في الأهلي| خاص
حسام حسن يتمسك برفض السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة محمد صلاح| خاص
إغلاق عدة حواجز.. تصعيد إسرائيلي ميداني وعمليات هدم في الضفة الغربية
إسبانيا: تسجيلات صوتية تكشف تفاصيل الحوارات بين مركز التحكم والسائقين قبيل حادث القطار المميت
طلع 70 جنيهًا .. سعر الذهب في مصر قبل إعلان الفائدة
لو بتستخدم إنستا باي.. إليك سبب توقف الخدمة ورسائل الخطأ التي تظهر للمستخدمين
قطر تنفي تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية: لن نكون كبش فداء لإخفاقات سياسيي إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام.. محمد صلاح بين أفضل 10 هدافين في أوروبا ومبابي يهدد عرش رافينيا

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

يواصل النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي فرض نفسه بين أبرز الهدافين في الملاعب الأوروبية خلال الموسم الحالي 2026-2027 بعدما اقتحم قائمة أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية وسط منافسة شرسة مع كوكبة من نجوم كرة القدم العالمية يتقدمهم الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند والبرازيلي رافينيا.

ونجح قائد منتخب مصر في تسجيل 8 أهداف خلال 9 مباريات بقميص طرابزون سبور في الدوري التركي ليحتل المركز التاسع في التصنيف ويؤكد استمرار تألقه التهديفي في تجربته الجديدة بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

رافينيا يتربع على عرش هدافي أوروبا

يفرض البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الإسباني سيطرته على سباق الهدافين في الدوريات الأوروبية بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفا خلال 9 مباريات متربعا على قمة الترتيب رغم خسارة الفريق الكتالوني أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو.

ويلاحقه الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الذي يحتل الوصافة برصيد 11 هدفا في 10 مباريات مستفيدا من تألقه اللافت أمام برشلونة بعدما سجل هدفي الفريق الملكي في مواجهة الكلاسيكو.

ويأتي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 9 أهداف خلال 8 مباريات، ليواصل مطاردة الثنائي رافينيا ومبابي رغم تعثر فريقه أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1.

محمد صلاح يتحدى نجوم أوروبا من بوابة الدوري التركي

خطف محمد صلاح الأنظار بأرقامه المميزة مع طرابزون سبور بعدما سجل 8 أهداف في أول 9 مباريات بالدوري التركي بمعدل يقترب من هدف في كل مباراة ليحجز مكانا بين أبرز الهدافين في القارة العجوز.

ويتساوى الفرعون المصري في عدد الأهداف مع مجموعة من المهاجمين البارزين يتقدمهم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي الذي أحرز 8 أهداف خلال 7 مباريات والألماني نيكلاس فولكروغ، صاحب الرصيد ذاته في 7 مواجهات.

كما يتساوى صلاح مع الكولومبي لويس سواريز مهاجم سبورتينج لشبونة والنيجيري جيفت أوربان، لاعب أمديسبور بعدما سجل كل منهما 8 أهداف في 9 مباريات إلى جانب المغربي ياسر زابيري الذي أحرز 8 أهداف خلال 10 لقاءات.

وفي المقابل، يتقدم اليوناني فانجيليس بافليديس مهاجم بنفيكا البرتغالي على صلاح بفارق هدف واحد بعدما سجل 9 أهداف في 9 مباريات.

سباق مشتعل بين صلاح ومبابي وهالاند

تعكس الأرقام اشتعال المنافسة بين كبار هدافي الدوريات الأوروبية مع تقدم الموسم حيث يتفوق رافينيا في الصدارة بفارق هدفين عن مبابي بينما يتساوى هالاند وبافليديس عند 9 أهداف، ويلاحقهما محمد صلاح بفارق هدف واحد.

ويأمل قائد منتخب مصر في مواصلة انطلاقته القوية مع طرابزون سبور واستغلال المباريات المقبلة لزيادة حصيلته التهديفية والتقدم في التصنيف خاصة أن الفارق بينه وبين هالاند لا يتجاوز هدفا واحدا بينما تفصله 5 أهداف عن رافينيا المتصدر.

ومع استمرار المنافسات المحلية تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة أمام تغييرات جديدة في ترتيب الهدافين في ظل تقارب الأرقام بين عدد كبير من نجوم القارة الأوروبية.

أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية محمد صلاح منتخب مصر هالاند طرابزون سبور كيليان مبابي ريال مدريد برشلونة مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية

ترشيحاتنا

دقيق مدعم وزيوت مستعملة قبل البيع

تموين الدقهلية: ضبط 4 أطنان دقيق مدعم وزيوت مستعملة قبل البيع بالسوق السوداء

برعاية محافظ الأقصر.. افتتاح سوق اليوم الواحد رقم 56 بمدينة الطود بتخفيضات تصل إلى 20%

الأقصر..افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة الطود بتخفيضات تصل إلى 20%

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يفتتح فرع دار الإفتاء المصرية بمحافظة السويس

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد