بالأرقام.. محمد صلاح بين أفضل 10 هدافين في أوروبا ومبابي يهدد عرش رافينيا

يواصل النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي فرض نفسه بين أبرز الهدافين في الملاعب الأوروبية خلال الموسم الحالي 2026-2027 بعدما اقتحم قائمة أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية وسط منافسة شرسة مع كوكبة من نجوم كرة القدم العالمية يتقدمهم الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند والبرازيلي رافينيا.

ونجح قائد منتخب مصر في تسجيل 8 أهداف خلال 9 مباريات بقميص طرابزون سبور في الدوري التركي ليحتل المركز التاسع في التصنيف ويؤكد استمرار تألقه التهديفي في تجربته الجديدة بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

رافينيا يتربع على عرش هدافي أوروبا

يفرض البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الإسباني سيطرته على سباق الهدافين في الدوريات الأوروبية بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفا خلال 9 مباريات متربعا على قمة الترتيب رغم خسارة الفريق الكتالوني أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو.

ويلاحقه الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الذي يحتل الوصافة برصيد 11 هدفا في 10 مباريات مستفيدا من تألقه اللافت أمام برشلونة بعدما سجل هدفي الفريق الملكي في مواجهة الكلاسيكو.

ويأتي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 9 أهداف خلال 8 مباريات، ليواصل مطاردة الثنائي رافينيا ومبابي رغم تعثر فريقه أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1.

محمد صلاح يتحدى نجوم أوروبا من بوابة الدوري التركي

خطف محمد صلاح الأنظار بأرقامه المميزة مع طرابزون سبور بعدما سجل 8 أهداف في أول 9 مباريات بالدوري التركي بمعدل يقترب من هدف في كل مباراة ليحجز مكانا بين أبرز الهدافين في القارة العجوز.

ويتساوى الفرعون المصري في عدد الأهداف مع مجموعة من المهاجمين البارزين يتقدمهم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي الذي أحرز 8 أهداف خلال 7 مباريات والألماني نيكلاس فولكروغ، صاحب الرصيد ذاته في 7 مواجهات.

كما يتساوى صلاح مع الكولومبي لويس سواريز مهاجم سبورتينج لشبونة والنيجيري جيفت أوربان، لاعب أمديسبور بعدما سجل كل منهما 8 أهداف في 9 مباريات إلى جانب المغربي ياسر زابيري الذي أحرز 8 أهداف خلال 10 لقاءات.

وفي المقابل، يتقدم اليوناني فانجيليس بافليديس مهاجم بنفيكا البرتغالي على صلاح بفارق هدف واحد بعدما سجل 9 أهداف في 9 مباريات.

سباق مشتعل بين صلاح ومبابي وهالاند

تعكس الأرقام اشتعال المنافسة بين كبار هدافي الدوريات الأوروبية مع تقدم الموسم حيث يتفوق رافينيا في الصدارة بفارق هدفين عن مبابي بينما يتساوى هالاند وبافليديس عند 9 أهداف، ويلاحقهما محمد صلاح بفارق هدف واحد.

ويأمل قائد منتخب مصر في مواصلة انطلاقته القوية مع طرابزون سبور واستغلال المباريات المقبلة لزيادة حصيلته التهديفية والتقدم في التصنيف خاصة أن الفارق بينه وبين هالاند لا يتجاوز هدفا واحدا بينما تفصله 5 أهداف عن رافينيا المتصدر.

ومع استمرار المنافسات المحلية تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة أمام تغييرات جديدة في ترتيب الهدافين في ظل تقارب الأرقام بين عدد كبير من نجوم القارة الأوروبية.