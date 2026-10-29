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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتعزيز التواصل بين روسيا والدول الإفريقية

الرئيس السيسي وبوتين
الرئيس السيسي وبوتين
فريدة محمد

أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة الروسية الإفريقية الثالثة بالعاصمة الروسية موسكو تبرز المكانة المحورية لمصر على الساحتين الإفريقية والدولية، وحرص القيادة السياسية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يخدم مصالح الدولة المصرية وشعوب القارة.

وقال إن جلسة المباحثات المشتركة بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تمثل فرصة مهمة لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، وتعزيز التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاعات الحيوية.

وأضاف النائب محمد سليم، أن القمة الروسية الإفريقية تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، وما تفرضه من ضرورة تنويع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والصناعة والتكنولوجيا، بما يدعم خطط التنمية في مصر والدول الإفريقية.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور محوري في تعزيز التواصل بين روسيا ودول القارة، بما يساهم في جذب الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الإفريقية.

وأشار النائب محمد سليم، إلى أهمية ترجمة نتائج القمة والمباحثات الرئاسية إلى خطوات عملية ومشروعات مشتركة تحقق مصالح الشعوب، مؤكدا أن التحرك المصري يستهدف دعم الاستقرار والتنمية وتعزيز التعاون القائم على المصالح المتبادلة واحترام سيادة الدول.

وشدد على أن استمرار التواصل بين القاهرة وموسكو، بالتوازي مع دعم العمل الإفريقي المشترك، يمثل فرصة لتعزيز قدرة دول القارة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة الروسية الإفريقية الثالثة موسكو القيادة السياسية التنسيق السياسي

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