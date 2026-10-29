قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
15 ألف جنيه شهريا.. تفاصيل زيادات أجور المعلمين وموعد التطبيق
ترتيب الدوري المصري حاليا.. بيراميدز يتصدر والأهلي يطارد والزمالك يترقب
القبض على المتهمين باستغلال 15 طفلاً فى أعمال التسوّل بالقاهرة
السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية
صدى البلد يكرم أبطال الأولمبياد الخاص المصري بعد التألق في ألعاب القاهرة 2026
وزير الخارجية: مصر تدعم وحدة السودان وسيادة ليبيا وسلامة أراضي البلدين
القائمة العربية الموحدة تنفي تلقي تمويل أجنبي وتتهم نتنياهو بالتحريض
الزراعة تُخصص رقم واتساب لأول مرة لتلقي شكاوى الأسمدة وكارت الفلاح
في اتصال هاتفي.. عبدالعاطي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التطورات الإقليمية
بعد تطعيم الحصبة الألمانية.. متى ترتفع حرارة الطفل والأعراض المتوقعة؟
أزمة إمام عاشور تدخل النفق المظلم في الأهلي| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القائمة العربية الموحدة تنفي تلقي تمويل أجنبي وتتهم نتنياهو بالتحريض

أرشيفية
أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

نفت القائمة العربية الموحدة «راعم»، الخميس، أي صلة لها بشبهات تلقي تمويل أجنبي بهدف التأثير في الانتخابات الإسرائيلية، مؤكدة استعدادها للتعاون الكامل مع سلطات التحقيق، فيما اتهم رئيس الحزب منصور عباس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستغلال القضية للتحريض على المواطنين العرب والتشكيك في شرعية مشاركتهم السياسية.

ورحب منصور عباس بقرار رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، فتح تحقيق في الادعاءات المتعلقة بالقضية، مشددًا على أن حماية نزاهة الانتخابات واحترام سيادة القانون يمثلان واجبًا مدنيًا وديمقراطيًا.

وقال عباس، في بيان، إن حزب «راعم» لا تربطه أي صلة بالقضية المطروحة أو بأي قضايا أخرى، مؤكدًا التزامه بالتعاون الكامل مع جميع سلطات إنفاذ القانون لكشف الحقيقة.

وجاء موقف الحزب بعدما طلب سولبرغ من جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» التحقيق في ادعاءات بشأن تلقي الحزب أموالًا من قطر بهدف التأثير في الانتخابات، وسط اتهامات لم يقدم المسؤولون الحكوميون أدلة تدعمها، وفقًا لما ورد في التقارير المتعلقة بالقضية.

واتهم عباس نتنياهو بتوظيف هذه الادعاءات لإثارة التحريض ضد المواطنين العرب ومحاولة تقويض شرعية مشاركتهم في الحياة السياسية الإسرائيلية، قائلًا في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء: «لن يكون هناك شيء، لأنه لا يوجد شيء».

وأضاف أن الفارق بينه وبين نتنياهو هو أن هذه العبارة، عندما تصدر عنه، تعبر عن الحقيقة، وليست «كذبة أخرى»، في إشارة إلى رفضه الاتهامات الموجهة إلى حزبه.

كما اتهم رئيس «راعم» نتنياهو بالاستعانة بـ«عملاء قطريين» داخل مكتبه، في إشارة إلى قضية سابقة تتعلق باتهامات بتلقي اثنين من مساعدي رئيس الوزراء أموالًا من قطر.

هرتسوغ يحذر من التشكيك في نزاهة المجتمع العربي

من جانبه، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى فحص جميع الأدلة والادعاءات المرتبطة بالقضية بصورة كاملة، ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت ارتكابهم مخالفات، وفقًا للقانون.

وشدد هرتسوغ على أن نزاهة الانتخابات تمثل قيمة ديمقراطية أساسية، محذرًا من تعميم الاتهامات أو الإساءة إلى المجتمع العربي بأكمله بسبب الشبهات المطروحة.

وقال إن نزاهة الانتخابات الإسرائيلية «قيمة ديمقراطية عليا»، مضيفًا أنه لا ينبغي، حتى في ظل هذه التطورات، تشويه سمعة مجتمع كامل سعى إلى ممارسة حقه في التصويت والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.

في المقابل، وصف حزب الليكود، بزعامة نتنياهو، القضية بأنها «زلزال سياسي»، مدعيًا أن الانتخابات «سُرقت»، فيما طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باعتقال رؤساء الأحزاب العربية المشتبه في تورطهم.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ستتعامل مع كل شكوى تتعلق بنزاهة الانتخابات، في وقت تتزايد فيه حدة المواجهة السياسية بشأن الاتهامات المتبادلة وتأثيرها المحتمل في تشكيل الحكومة المقبلة.

القوائم العربية في موقع حاسم لتشكيل الحكومة

وتزامنت هذه التطورات مع نتائج أولية أظهرت حصول القوائم العربية مجتمعة على 19 مقعدًا في الكنيست، مقابل 53 مقعدًا لمعسكر نتنياهو و48 مقعدًا لمعسكر غادي آيزنكوت، في توزيع للمقاعد لا يمنح أيًا من المعسكرين الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعدًا.

وتضع هذه النتائج الأحزاب العربية في موقع مؤثر في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، إذ تشير الحسابات إلى إمكانية وصول معسكر آيزنكوت والقوائم العربية إلى 67 مقعدًا، رغم وجود تحفظات داخل المعارضة على تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

وفي هذا السياق، قال رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين لوكالة «فرانس برس»، الأربعاء، إنه مستعد للتعاون مع حكومة تقودها المعارضة بهدف إبعاد نتنياهو عن السلطة، دون الانضمام إليها بصورة مباشرة، مع إقراره بوجود خلافات سياسية مع آيزنكوت.

من جانبه، أكد آيزنكوت أنه يتلقى إحاطات بشأن التحقيق، مشددًا على ضرورة اليقظة لمنع أي تدخل في الانتخابات، ومحذرًا في الوقت نفسه من استغلال القضية للتأثير في موعد تنصيب الكنيست الجديد.

ومن المنتظر أن يختار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، عقب إعلان النتائج الرسمية، الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة، في ظل انقسام سياسي يجعل التفاهمات بين الكتل المختلفة عاملًا حاسمًا في تحديد شكل الائتلاف المقبل وفرص بقائه.

القائمة العربية الموحدة «راعم» الحكومة الإسرائيلية تمويل خارجي بينيامين نتنياهو حزب الليكود الكنيست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية

ترشيحاتنا

النائب الدكتور أشرف سعد سليمان

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الروسية - الإفريقية تؤكد قوة مصر اقتصادياً وسياسياً

الرئيس السيسي وبوتين

برلماني: مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتعزيز التواصل بين روسيا والدول الإفريقية

النائب محمد مظلوم، وكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ

برلماني: التنسيق بين مصر وروسيا يدعم المصالح المشتركة ومواجهة التحديات

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد