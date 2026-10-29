والد محمود ممدوح يوجه رسالة مؤثرة لنجله قبل مواجهة الأهلي ومودرن سبورت

وجه والد محمود ممدوح، لاعب مودرن سبورت، رسالة مؤثرة لنجله قبل مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مودرن سبورت والأهلي

وكتب والد اللاعب: «بكرة الساعة الخامسة مساءً في اتنين حيلعبوا بعض، الأول ابن دم والتاني اللي بيجري في دمي، أعمل إيه أقولكم؟ وبعد إذن طبعًا عشاق النادي الأهلي، أنا بكرة حشجع طبعًا ابني وسندي وحبيبي قلبي الـD ouu، ربنا ينصرك يا رب يا حبيبي ويبعد عنك كل سوء».

وأضاف: «عشان ده تعب سنين وتعب اللي كانت بتلف وراك كل حتة، وكانت تتمنى تشوفك في المكانة دي وشفتك، ولسه إن شاء الله حنشوفك في الأحسن كمان وكمان، وربنا يوفقك يا حبيبي».