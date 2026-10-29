انطلاق بطولة العالم لكرة السرعة بالقاهرة.. وإبراهيم فوزي رئيسا للاتحاد الدولي بالإجماع

انطلقت منافسات بطولة العالم لكرة السرعة في مصر، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة عدد من الدول، وسط طموحات كبيرة من المنتخب المصري لمواصلة تربعه على عرش اللعبة والحفاظ على اللقب العالمي.

وعلى هامش البطولة، شهد نادي «كلوب وان» بالمعادي، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة السرعة، والتي أسفرت عن فوز اللواء إبراهيم فوزي برئاسة الاتحاد الدولي بالإجماع، خلفًا للدكتور أحمد لطفي، وذلك للفترة من أكتوبر 2026 حتى أكتوبر 2031.

وحظي اللواء إبراهيم فوزي بثقة جميع الدول المشاركة في الجمعية العمومية، وهي مصر وبولندا وتونس والكويت والعراق والهند وأوكرانيا وليبيا واليمن والسودان وفلسطين، في تأكيد على الدعم الذي يحظى به لقيادة الاتحاد الدولي خلال المرحلة المقبلة.

كما أسفرت الانتخابات عن اختيار النائب أحمد الخطيب أمينًا عامًا للاتحاد الدولي لكرة السرعة، في إطار جهود تطوير اللعبة وتعزيز انتشارها على المستويين القاري والدولي.

وتأتي انطلاقة البطولة العالمية بالتزامن مع مرحلة جديدة في قيادة الاتحاد الدولي، بما يعزز الآمال في مواصلة تطوير كرة السرعة وتوسيع قاعدة ممارستها عالميًا.

ويدخل المنتخب المصري منافسات البطولة بصفته حامل اللقب، ويُعد من أبرز المرشحين للمنافسة على المركز الأول، في ظل تطلعات الجماهير المصرية إلى تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية في المحافل الدولية.