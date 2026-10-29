إعلامية تستعرض إنجازات كريستيانو رونالدو التاريخية في 2008

استعرضت الإعلامية ريهام حمدي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أبرز الإنجازات التي حققها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو خلال عام 2008، الذي شهد تتويجه بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية.

كريستيانو رونالدو

وتُوج رونالدو خلال العام بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدرع الخيرية، كما حصد الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى جانب جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وعلى المستوى التهديفي، أنهى رونالدو موسم الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا، ليتوج هدافًا للمسابقة ويحصد الحذاء الذهبي الأوروبي، كما تصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا، ليواصل ترسيخ مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ.