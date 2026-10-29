الفلبين تدعو الدول الأعضاء في آسيان إلى التمسك بالقانون الدولي

دعا وزير الدفاع الوطني الفلبيني جيلبرتو سي تيودورو جونيور اليوم الخميس الدول الأعضاء في آسيان وشركاء الحوار إلى تعزيز التعاون الإقليمي في التمسك بالقانون الدولي، ومواجهة التحديات الأمنية، وحماية الفئات المستضعفة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في سيبو اليوم بصفته رئيساً للاجتماع الثالث عشر لوزراء دفاع دول آسيان وشركائهم والحوار (ADMM-Plus)، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الفلبينية على فيسبوك.



وسلط الوزير تيودورو الضوء على اعتماد البيان المشترك لوزراء دفاع آسيان بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا وإعلان مانيلا المشترك في الذكرى العشرين لاجتماع وزراء دفاع آسيان، وهما الوثيقتان الرئيسيتان الناتجتان عن الاجتماع العشرين لوزراء دفاع آسيان يوم أمس.

وقال تيودورو: "تحدد هذه الوثائق التزامنا الجماعي بتعزيز الالتزام بمبادئنا المشتركة وتعزيز وحدة آسيان ومحوريتها في علاقاتنا معكم، شركاءنا في الحوار".