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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر للطاقة تشتري الغاز الأمريكي المسال للتحوط من مخاطر إغلاق هرمز

الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي
خاطر عبادة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، أن الشركة تشتري إمدادات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ومورّدين آخرين، بهدف إنشاء تحوط تجاري يدر عائدات في حال تعرضت صادرات الغاز عبر مضيق هرمز لأي اضطرابات مستقبلية.

ارتفاع فوري للأسعار في حال إغلاق المضيق

وقال الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير دولة لشؤون الطاقة، في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الخميس: "في سيناريو إغلاق المضيق، وهو الطارئ الحقيقي الذي نسعى إلى التحوط منه، ستشهد أسعار الغاز ارتفاعاً فورياً حاداً، مما سيُمكّن قطر للطاقة من تحقيق عائدات لم تكن لتتحقق في الأحوال الاعتيادية".

وتمثل هذه التصريحات أول إفصاح عن الكيفية التي تعتزم بها قطر، إحدى أكبر منتجي الغاز المسال في العالم، تعويض خسائر الإيرادات الناجمة عن الحرب مع إيران وحماية عائداتها من الاضطرابات المحتملة في مضيق هرمز.

 

صفقات دون إنفاق رأسمالي 

 

وأوضح الكعبي أن صفقات الشراء هذه لا تستلزم أي إنفاق رأسمالي، وأنها أقل تكلفة بكثير من إنشاء خطوط أنابيب أو وحدات إضافية لإنتاج الغاز المسال، مشيراً إلى أن الشركة تتوقع تحقيق "عوائد معقولة" في الظروف الاعتيادية، مع شراء كميات إضافية للاستفادة من ارتفاع الأسعار في حال إغلاق هرمز.

مفاوضات مع موردين أمريكيين و7 ملايين طن سنوياً

وتتوقع قطر للطاقة إبرام مزيد من صفقات شراء الغاز المسال طويلة الأجل مع موردين أمريكيين وآخرين بحلول نهاية 2026، بهدف يتجاوز بكثير 7 ملايين طن سنوياً.

وأفاد الكعبي بأن الشركة تجري محادثات مع "الجميع"، من بينهم Venture Global، وستشتري ممن يقدم أفضل الشروط التجارية.استبعاد خطوط الأنابيب واستمرار مشاريع التوسعةواستبعد الرئيس التنفيذي إنشاء خطوط أنابيب تتجاوز مضيق هرمز، مؤكداً أن أي بنية تحتية في المنطقة يمكن أن تكون هدفاً للهجمات.

وأكد أن قطر للطاقة لم تلغِ أياً من مشاريعها المعلنة، إذ تسير مشاريع حقل الشمال الشرقي والجنوبي والغربي وفق مساراتها المقررة، كما يظل مخطط توسعة إنتاج الغاز المسال البالغ 142 مليون طن سنوياً دون تغيير، مع ترسية جميع العقود المتعلقة به.

خسارة 17% من الطاقة الإنتاجية واجتماعات مع إيران

وأشار إلى أن وحدتي إنتاج الغاز المسال اللتين تضررتا جراء الهجمات الإيرانية ستستغرقان نحو ثلاث سنوات لإصلاحهما، مما سيفضي إلى خسارة قطر 17% من طاقتها الإنتاجية خلال هذه الفترة.

ومن المتوقع أن يعود مصنع Pearl GTL إلى العمل بحلول الربع الأول من 2027، فيما تستطيع الشركة استئناف الإنتاج الكامل للغاز المسال في غضون أسبوع واحد من إبرام أي اتفاق سلام، شريطة توافر ناقلات الشحن.

وأفاد الكعبي بأن الشركة اجتمعت مرتين خلال الأسبوعين الماضيين مع وزير النفط الإيراني بالوكالة لاستكشاف سبل التعاون في قطاعي النفط والغاز في مرحلة ما بعد الحرب.

قطر للطاقة الغاز الأمريكي المسال مضيق هرمز

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