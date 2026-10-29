30 دقيقة.. الأهلي يواصل التقدم على مودرن سبورت بهدف الساعي في الدوري

مرت 30 دقيقة من مواجهة النادي الأهلي وفريق مودرن سبورت، وتشير النتيجة إلى تقدم الأهلي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف النادي الأهلي في الدقيقة 17 بعد عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو ليعلن عن تقدم الأهلي بالنتيجة.

تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت

أعلن الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد عيد وهادي رياض وياسين مرعي وتوفيق محمد.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وعمر الساعي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: منصف بقرار

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأشرف داري وطاهر محمد وسفيان بنجديدة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبدالله.

تشكيل مودرن سبورت

أعلن محمد أمين بن هاشم المدير الفني لفريقنا عن تشكيل الفريق لمباراة الاهلي في الجولة الثامنه من الدوري على ستاد القاهرة الدولي .

وجاء تشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف (99)

خط الدفاع : وليد مصطفى (11) - احمد يوسف (12) - طارق سيد (5) - علي فوزي (77)

خط الوسط : غنام محمد (27) - خالد رضا (4) - عبدالرحمن اللمبي (88)

خط الهجوم: محمد مسعد (19) - كامل كابوريا (98) - محمود ممدوح (9)

البدلاء : محمود الزنفلي - كريم يحيي - محمد شرقيه - ادم رجم - محمود الحلواني - حمدي مارسيلو - علي زعزع - مايكل ايفسون - ايبا.