ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز في الجولة الثامنة

تتواصل اليوم الخميس منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة مواجهتين مرتقبتين، حيث يلتقي الأهلي مع مودرن سبورت، بينما يواجه بيراميدز نظيره وادي دجلة، في إطار الصراع على حصد النقاط وتحسين المراكز في جدول الترتيب.

وتحظى مباريات اليوم بأهمية كبيرة، في ظل سعي بيراميدز إلى الحفاظ على صدارة المسابقة، بينما يتطلع الأهلي إلى الاقتراب من القمة، في الوقت الذي يأمل فيه مودرن سبورت ووادي دجلة تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسين يسعيان للمنافسة على المراكز الأولى.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 17 نقطة، وفقًا للترتيب المعلن قبل انطلاق مواجهتي اليوم.

وجاء ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس على النحو التالي:

بيراميدز – 21 نقطة.

الزمالك – 19 نقطة.

الأهلي – 17 نقطة.

سيراميكا كليوباترا – 15 نقطة.

مودرن سبورت – 13 نقطة.

الاتحاد السكندري – 13 نقطة.

المقاولون العرب – 11 نقطة.

البنك الأهلي – 11 نقطة.

زد – 11 نقطة.

سموحة – 10 نقاط.

المصري – 9 نقاط.

القناة – 8 نقاط.

بتروجت – 8 نقاط.

وادي دجلة – 7 نقاط.

طلائع الجيش – 7 نقاط.

بترول أسيوط – 5 نقاط.

إنبي – 4 نقاط.

أبو قير للأسمدة – 4 نقاط.

غزل المحلة – 4 نقاط.

الجونة – نقطتان.

الأهلي يسعى للتقدم وبيراميدز يتمسك بالصدارة

ويدخل الأهلي مواجهته أمام مودرن سبورت بهدف حصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز رصيده والتقدم في جدول الترتيب، وتقليص الفارق مع فريقي الصدارة، بينما يأمل مودرن سبورت استغلال المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية وتحسين موقعه بين فرق الدوري.

وفي المقابل، يخوض بيراميدز مواجهة وادي دجلة وعينه على مواصلة الانتصارات والحفاظ على المركز الأول، بينما يسعى وادي دجلة إلى الخروج بنتيجة تساعده على الابتعاد عن المراكز المتأخرة.

ومن المنتظر أن تؤثر نتائج المباراتين على شكل المنافسة في جدول الترتيب، خاصة في ظل تقارب النقاط بين عدد من الفرق، واستمرار الصراع على المراكز الأولى مع تقدم منافسات الموسم.