أحمد عيد أساسيًا.. تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

كشفت الإعلامية ريهام حمدي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت، في المباراة المقرر إقامتها اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز، وشهد التشكيل الدفع بأحمد عيد أساسيًا في مركز الظهير الأيمن.

الاهلي ومودرن سبورت

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع توفيق محمد وهادي رياض وياسين مرعي وأحمد عيد، بينما يضم خط الوسط أكرم توفيق ومروان عطية وعمر الساعي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، ويقود منصف بقرار خط الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأشرف داري وطاهر محمد وسفيان بنجديدة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبدالله.