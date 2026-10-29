أضا يثير الجدل بتوقعات مواجهة الأهلي ومودرن سبورت.. تفاصيل

أثار الإعلامي محمد طارق أضا تفاعلًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعدما طرح تساؤلًا حول توقعات الجماهير لمواجهة الأهلي ومودرن سبورت، المقرر إقامتها اليوم في الخامسة مساءً، ضمن منافسات الدوري.

الأهلي مودرن سبورت

وتترقب جماهير الأهلي المواجهة المرتقبة، في ظل رغبة الفريق الأحمر في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بينما يسعى مودرن سبورت للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين في المسابقة.

وتبقى توقعات نتيجة المباراة محل اهتمام الجماهير قبل انطلاق اللقاء، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة بين الفريقين، ومدى قدرة الأهلي على فرض سيطرته وتحقيق الانتصار.