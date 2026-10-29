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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد التألق أمام المقاولون.. ناقد رياضي: محمد حمد يكتب اسمه في تاريخ الزمالك وتفوّق على شيكابالا

لاعبى الزمالك
لاعبى الزمالك
نورهان عادل

دخل محمد حمد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة أصغر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بقميص الفريق الأبيض في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الألفية الثالثة، بعدما أحرز هدفًا في شباك المقاولون العرب، متفوقًا على عدد من نجوم القلعة البيضاء، بينهم محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد السيد.

وكشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن محمد حمد أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفًا للزمالك في الدوري الممتاز منذ عام 2001، خلف يوسف أوباما، الذي يحتفظ بالرقم القياسي في هذه القائمة.

وسجل محمد حمد هدفه في مرمى المقاولون العرب، وهو يبلغ من العمر 18 عامًا و6 أشهر و23 يومًا، إذ إنه من مواليد 5 أبريل 2008، ليحقق رقمًا مميزًا في مسيرته مع الفريق الأبيض.

وتفوق حمد على زميله محمد السيد، الذي سجل هدفًا للزمالك في شباك فاركو يوم 31 مايو 2025، وكان يبلغ من العمر وقتها 19 عامًا و11 يومًا.

كما تجاوز لاعب الزمالك الشاب أسطورة القلعة البيضاء محمود عبد الرازق شيكابالا، الذي أحرز أول أهدافه بقميص الفريق في الدوري الممتاز أمام طنطا يوم 7 أبريل 2007، وكان عمره آنذاك 21 عامًا وشهرًا ويومين.

يوسف أوباما يحتفظ بالرقم القياسي

ورغم الإنجاز الذي حققه محمد حمد، لا يزال يوسف أوباما يحتفظ بصدارة قائمة أصغر اللاعبين تسجيلًا للأهداف للزمالك في الدوري خلال الألفية الثالثة.

وسجل أوباما هدفه في شباك وادي دجلة يوم 9 أبريل 2014، عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا و4 أشهر و7 أيام، ليتصدر القائمة بفارق زمني عن محمد حمد.

ويعكس هذا الرقم تميز اللاعب الشاب، الذي نجح في تسجيل اسمه بين أبرز المواهب التي تركت بصمتها التهديفية مع الزمالك في سن مبكرة، ليصبح أحد الأسماء التي تستحق المتابعة خلال الفترة المقبلة.

محمد حمد الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب

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