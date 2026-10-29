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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يتوقع تأهل الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.. وبيراميدز الأقرب لصدارة مجموعته

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

توقع الإعلامي أحمد شوبير تأهل الزمالك من المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن المنافسة على بطاقة التأهل الأخرى ستكون بين مولودية الجزائر والإفريقي التونسي، بحسب رؤيته لمنافسات دور المجموعات.

الزمالك

وقال شوبير إن بيراميدز حجز صدارة المجموعة الرابعة، متوقعًا أن تكون المنافسة على المركز الثاني بين المغرب الفاسي والهلال السوداني، في ظل الصراع على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.

وتأتي توقعات شوبير في ظل ترقب جماهير الكرة المصرية لمشوار الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، وطموحات الفريقين في مواصلة المنافسة على اللقب القاري، مع سعي الزمالك لاستعادة أمجاده الأفريقية، وبيراميدز لمواصلة نتائجه المميزة على المستوى القاري.

شوبير الاهلي الزمالك منتخب مصر

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