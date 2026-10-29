الاستعداد للدورة الـ50 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الوزير المفوض فيصل غسال، مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية والمسؤول عن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك في إطار التنسيق المشترك بشأن ملفات العمل العربي في مجالي الشباب والرياضة.

تناول اللقاء مناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ50 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والمقرر عقدها خلال النصف الثاني من يناير المقبل، إلى جانب بحث الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة، بما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

في هذا السياق، أكد جوهر نبيل أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية، وتكثيف الجهود المشتركة للإعداد للدورة المقبلة، بما يعكس أهمية العمل العربي المشترك في دعم قضايا الشباب والرياضة وتعزيز أواصر التعاون بين الدول العربية.

ووجّه الوزير بالعمل على إعداد خطة عمل متكاملة للسنوات الثلاث المقبلة، تتضمن رؤية واضحة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك في مجالي الشباب والرياضة، وتحديد الأولويات والبرامج والمبادرات المستهدفة، بما يعزز التعاون بين الدول العربية ويواكب تطلعات الشباب العربي خلال المرحلة المقبلة.

كما استعرض الوزير المفوض فيصل غسال، أبرز الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وخطط العمل والبرامج المقترحة خلال المرحلة المقبلة، وسبل تطوير المبادرات الشبابية والرياضية العربية، بما يفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية.