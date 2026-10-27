وزير الشباب والرياضة يبحث مع رئيس الاتحاد السكندري تطوير المشروعات الاستثمارية بالنادي

بحث جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مع محمد سلامة، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عددًا من المشروعات الاستثمارية بالنادي في فرعي الشاطبي وسموحة، في إطار جهود دعم الأندية الشعبية وتعظيم مواردها المالية، بما يسهم في تطوير المنشآت الرياضية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء والجماهير.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية المقترحة، في مقدمتها مشروع تجديد مول الشاطبي، إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة به، بهدف زيادة الموارد المالية للنادي وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته، ومواصلة تطوير أنشطته الرياضية والخدمية.

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى شرح من رئيس نادي الاتحاد السكندري بشأن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير بفرعي الشاطبي وسموحة، ومن بينها إنشاء 4 ملاعب للبادل بالجهود الذاتية للنادي، في خطوة تستهدف تنويع مصادر الدخل وتطوير المنشآت الرياضية وتقديم خدمات جديدة لأعضاء النادي.

كما تناول اللقاء طرح عدد من المشروعات الاستثمارية داخل النادي، بما يدعم خطط مجلس الإدارة لتنمية الموارد المالية والاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما ينعكس على تطوير المنشآت الرياضية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأعضاء وجماهير الاتحاد السكندري.

وتأتي هذه التحركات في إطار التوجه نحو تعزيز الاستدامة المالية للأندية الشعبية، من خلال التوسع في المشروعات الاستثمارية وتنويع مصادر الدخل، بما يساعدها على تطوير بنيتها التحتية والحفاظ على دورها الرياضي والمجتمعي.