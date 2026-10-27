خناقة فى المترو.. القبض على شخصين وفتاة تشاجرا بسبب خلافات عائلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن نشوب مشاجرة بين شخصين وإحدى الفتيات داخل إحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة .





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه

بتاريخ 24/ الجارى حدثت مشادة كلامية بإحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة بين طرف أول : (طالب ، طالبة - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ) طرف ثانى ( أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة ) وذلك بسبب خلافات عائلية وجيرة بينهم تطورت لمشاجرة وتشابك بالأيدى "دون حدوث إصابات" .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





