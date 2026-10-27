تعرف على جهود الوحدات المحلية بدمياط لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الطرق

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى محافظة دمياط تنفيذ حملات النظافة ورفع الإشغالات، وصيانة الإنارة العامة وتطوير الطرق، ومتابعة ملفات التصالح، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والتصدي لمخالفات البناء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري.

مركز ومدينة دمياط

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط منظومة النظافة والمعدات بمنطقة شطا، للوقوف على انتظام العمل ورفع كفاءة تشغيل المعدات، بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم تحسين مستوى النظافة والتعامل مع متطلبات العمل الميداني.

كما تواصلت أعمال ري الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء بمختلف أحياء المدينة، ورفع ناتج التقليم أولًا بأول، إلى جانب اهتمام الوحدة المحلية بمتابعة شكاوى المواطنين وفحص مطالبهم والتنسيق مع الإدارات المختصة لسرعة التعامل معها.

وفي إطار تسريع إنجاز ملفات التصالح، اعتمد رئيس الوحدة المحلية نماذج «8» لعدد من الملفات المستوفاة للإجراءات القانونية. كما نُفذت قرارات إزالة بنطاق قرية السنانية ضمن أعمال الموجة الـ30، المرحلة الثالثة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، للتصدي لمخالفات البناء والتعديات وتطبيق القانون.

وشملت الجهود كذلك غلق عدد من المحال التجارية بمنطقة الشرباصي لمزاولة النشاط دون ترخيص، في إطار إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية.

كفر سعد

قاد رئيس مركز ومدينة كفر سعد حملات مكثفة للنظافة بنطاق المركز والمدينة، إلى جانب حملة إشغالات موسعة أسفرت عن رفع وإزالة عدد من الإشغالات والتعديات على الطريق العام والأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف إعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية.

وفي قطاع الطرق، تابع أعمال تجريف وتسوية وتمهيد الطريق السريع باستخدام الجليدر، ودهانات حواجز النيوجيرسي، وأعمال الإنارة العامة ودهانات الطريق، لتحسين كفاءة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية والمظهر الحضاري.

كما تابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ولجنة التصالح والمتغيرات المكانية، موجهًا بسرعة إنجاز الملفات المستوفاة وتذليل المعوقات أمام المواطنين. وقاد حملة طرق أبواب للتوعية بأهمية التصالح في مخالفات البناء، وحث المواطنين على استكمال ملفاتهم والإجراءات المطلوبة، فضلًا عن عقد لقاءات جماهيرية للاستماع إلى مطالب الأهالي وشكاواهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كفر البطيخ

واصل مركز ومدينة كفر البطيخ أعمال النظافة ورفع المخلفات وتجريف وتسوية وكنس الرمال بالطرق السريعة والرئيسية والميادين الحيوية، مع استمرار تنفيذ خطة تطوير وتجميل سبعة طرق رئيسية بالمدينة والقرى التابعة.

وشملت الأعمال دهانات البلدورات والحواجز ورفع كفاءة الطرق، إلى جانب تنفيذ أعمال التشجير والتجميل ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطريق ميناء دمياط الجديدة بمنطقة إسكان 17، بهدف زيادة المساحات الخضراء وتحسين الصورة البصرية للمحاور الرئيسية.

كما تواصلت أعمال صيانة وإصلاح ورفع كفاءة شبكة الإنارة العامة بالمدينة والقرى التابعة، بما في ذلك إصلاح أعمدة الإنارة بمنطقة الكحيل، لضمان كفاءة الإضاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الزرقا والقرى التابعة

شهد مركز ومدينة الزرقا استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات بالمدينة والقرى التابعة، إلى جانب متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية، والوقوف على معدلات إنجاز ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، مع التشديد على سرعة فحص الطلبات وإجراء المعاينات وإنهاء الملفات المستوفاة وفقًا للقواعد المنظمة.

كما عقد رئيس المركز اجتماعًا مع رؤساء الوحدات القروية وفنيي التنظيم لمتابعة معدلات الإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه سير العمل، إلى جانب عقد لقاء جماهيري بديوان عام المركز ولقاء المواطنين ميدانيًا للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم وتوجيه الجهات المختصة بسرعة دراستها.

وفي قرية شرمساح، تفقد رئيس المركز موقع كابل كهرباء يعوق مشروع ازدواج الطريق، وبحث التنسيق لنقله إلى موقع بديل بما يسمح باستكمال الأعمال. كما شهدت القرى حملات لرفع الإشغالات ومكبرات الصوت، وأعمال صيانة لخلايا أعمدة الكهرباء وتركيب لمبات موفرة بقرية الكاشف الجديد.

مركز فارسكور

تابعت رئيس مركز ومدينة فارسكور أعمال النظافة والتجريف بالمدينة والقرى التابعة، مع رفع المخلفات ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة، إلى جانب صيانة الإنارة العامة وري الأشجار وتهذيب الحدائق وأحواض الزرع بالمدينة وقرية تفتيش السرو.

كما تابعت الأعمال الجارية بقطاع الصرف الصحي ومحطاته في تفتيش السرو، وأعمال إصلاح كسر بخط مياه الشرب والصرف الصحي بطريق خمسة حديث بقرية العبيدية، مع استمرار التعامل مع الموقف ميدانيًا.

وفي سياق متصل، جرت متابعة أعمال تطهير مصرف الطرحة العمومي بمركز فارسكور، ضمن الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة منظومة الصرف والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ميت أبو غالب

واصلت الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب حملات النظافة الصباحية ورفع المخلفات، إلى جانب صيانة كشافات وأسلاك الإنارة العامة بمناطق متفرقة من المدينة، ومتابعة أعمال ري ورعاية أحواض الزراعة بمدخل المدينة.

كما تواصلت أعمال ملس وتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار بالتعاون مع قطاع الصرف الصحي، للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الأمطار والحد من تجمعات المياه.

وشملت المتابعة المرور على السوق للتأكد من إعلان الأسعار بوضوح والحفاظ على النظافة ورفع الإشغالات، إلى جانب تفقد موقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بخطوط السير وتعريفة الركوب المقررة، وحسن معاملة الركاب والاستجابة لشكاواهم.

مدينه السرو

واصلت الوحدة المحلية لمدينة السرو حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والداخلية وعلى كورنيش النيل، إلى جانب إزالة الغاب والحشائش على جرف نهر النيل لتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

كما تابعت رئيسة المدينة أعمال المركز التكنولوجي وملفات التصالح ومراجعة الطلبات والنماذج، مع التشديد على سرعة إنهاء الملفات المستوفاة والاستماع إلى مطالب المواطنين.

وفي قطاع الإنارة، جرت متابعة أعمال صيانة وإصلاح كشافات الشوارع ورفع كفاءة الإضاءة العامة. كما نُفذت حملة لتطعيم وتحصين الكلاب بالتنسيق مع الإدارة البيطرية بالزرقا، في إطار جهود الحفاظ على الصحة العامة والسلامة البيئية.

مدينه عزبة البرج

نفذت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات وتجمعات القمامة من الشوارع، بالتوازي مع متابعة أعمال الإنارة العامة وصيانة الأعمدة والتعامل مع الأعطال لرفع كفاءة الإضاءة وتعزيز السلامة العامة.

كما عقد رئيس المدينة لقاءً مع المواطنين للاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم وتوجيه الجهات المعنية بسرعة بحثها، وتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وطلبات تراخيص المحال العامة، والتأكيد على سرعة إنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات.

وفي إطار مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، تواصلت أعمال تطوير شارع الفنار، من خلال قشط الطبقة السطحية بطول ألف متر وعرض 13 مترًا، تمهيدًا لإعادة رصفه ورفع كفاءته. كذلك تواصلت متابعة أعمال هدم عمارات الإسكان الاقتصادي ومبنى مصنع إدفينا اللذين سبق تحديد خطورتهما الداهمة، حفاظًا على سلامة المواطنين والأرواح والممتلكات.

مدينه الروضة

تابعت رئيسة مدينة الروضة سير العمل بالمركز التكنولوجي وملفات التصالح، مع التأكيد على سرعة فحص الطلبات وإنهاء الملفات المستوفاة وفقًا للقانون، إلى جانب عقد لقاء جماهيري للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم.

كما نُفذت حملات للنظافة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وحملة لرفع الإشغالات وفتح الطرق أمام المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وشملت الجهود حملة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، فضلًا عن متابعة ميدانية للتعامل مع تعدٍّ تمثل في تشوينات على أرض زراعية، في إطار التصدي لمخالفات البناء والتعديات.

وتواصلت كذلك أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الكهرباء وتركيب اللمبات وكشافات الإنارة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وتؤكد هذه الجهود استمرار المتابعة الميدانية بمختلف مراكز ومدن وقرى محافظة دمياط، والعمل على رفع كفاءة المرافق والطرق، وتحسين النظافة والمظهر الحضاري، وتطبيق القانون، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وشكاواهم، بما يدعم الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.