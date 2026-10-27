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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة دمياط تستقبل أبطال حرب أكتوبر المجيدة لتعزيز الانتماء الوطني

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

استقبلت محافظة دمياط،  عددًا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، على رأسهم البطل وسام حافظ، أحد أبطال القوات البحرية المصرية والمجموعة ٣٩ قتال، وأحد المشاركين في بطولات حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وفي إطار الحرص على تكريم أبطال القوات المسلحة واستحضار بطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الوطن.
وكان في استقبال الأبطال اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ محمد أبو يوسف، عضو الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط، والدكتورة رانيا الغباشي، مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من طلاب وطالبات مدرسة ٦ أكتوبر الابتدائية المشتركة.


وتأتي الزيارة في إطار دعم التواصل بين أبطال حرب أكتوبر والأجيال الجديدة، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على نماذج وطنية مشرفة، والاستماع إلى تجاربهم وبطولاتهم التي تجسد أسمى معاني التضحية والفداء والإرادة، وما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات لاستعادة أرض الوطن وصون كرامته.
وتضمن برنامج الزيارة تنظيم جولة ترفيهية بمدينة رأس البر للتعريف بمقوماتها السياحية وما تتميز به من معالم بارزة، إلى جانب زيارة الكوبري الحضاري ومكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، وإقامة احتفالية لتكريم الأبطال، تقديرًا لدورهم الوطني وما قدموه من بطولات وتضحيات دفاعًا عن مصر.
وتعكس هذه الفعاليات أهمية الربط بين التاريخ الوطني والمقومات الحضارية والسياحية للمحافظة، بما يسهم في تنمية وعي الطلاب بتاريخ وطنهم، وتعزيز اعتزازهم ببطولات أبنائه، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.
وتؤكد محافظة دمياط استمرار جهودها في دعم المبادرات والفعاليات التي تُبرز النماذج الوطنية المشرفة، وتُعرّف الأجيال المتعاقبة بالتضحيات التي صنعت تاريخ مصر، بما يعزز الهوية الوطنية ويغرس قيم الوفاء والتقدير لأبطال الوطن.

دمياط محافظ دمياط ابطال اكتوبر حسام فوزي

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