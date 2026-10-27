ضبط 233 بطاقه تموينيه في احد المخابز البلديه في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات مكثفه لإحكام السيطرة على الأنشطة التموينية ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

قاد الحملة المهندسة

هند مساعد، وكيل وزارة التموين بدمياط، بالاشتراك مع شريف شميس المفتش بإدارة التجارة الداخلية ومدير الإدارة الاستراتيجية.

أسفرت الحملة عن ضبط مخبز آلي تصرف في طن الا ربع دقيق بلدي مدعم من حصه احد المخابز البلدية، كما تم ضبط 233 بطاقه تموينية في أحد المخابز البلدية.



وتم تحرير عدد 4 محضرا عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد لبدالين تموين،وكذلك محضر تصرف في 134 كيلو سكر لبدال تموين وضبط ربع طن بنزين للبيع في السوق السوداء بازيد من السعر الرسمي.

جاء ذلك بناء علي توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات .