مدير أمن دمياط يتفقد الحالة الأمنية والمرورية بمدينة دمياط الجديدة

أجرى اللواء وائل الأشوح، مدير أمن دمياط، جولة تفقدية بمدينة دمياط الجديدة، لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية والوقوف على مدى انتظام الحركة المرورية بالشوارع والميادين.

وتابع مدير أمن دمياط خلال جولته الحالة الأمنية بمختلف المناطق، ومدى تواجد الخدمات الشرطية والمرورية، للتأكد من تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

اليقظة الامنيه

كما شدد على ضرورة اليقظة الأمنية، والتعامل الفوري مع أي معوقات من شأنها التأثير على الحركة المرورية، مع التأكيد على حسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمات الأمنية لهم بسهولة ويسر.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للأوضاع الأمنية والمرورية، والعمل على تعزيز الشعور بالأمن والأمان لدى المواطنين بمدينة دمياط الجديدة.