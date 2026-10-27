اخرجوا للتصويت.. إيتمار بن جفير يطرق أبواب المنازل لحث سكان إسرائيل على الذهاب للانتخابات

نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن جفير قبل قليل مقطع فيديو أثناء تجوله في اسرائيل يقرع الأبواب ويطالب المواطنين بالخروج للتصويت في إنتخابات حكومة الإحتلال التي انطلقت اليوم في اسرائيل.

انتخابات الحكومة الإسرائيلية

ونشر بن جفير الفيديو عبر حسابه علي منصة إكس وأرفقه قائلا:ذهبنا لإيقاظ سكان بات يام في منازلهم. اخرجوا للتصويت!.

وتتصاعد حدة المواجهة السياسية في إسرائيل مع انطلاق الانتخابات البرلمانية، في ظل اتهامات وجهها رئيس الأركان الإسرائيلي السابق وزعيم حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمحاولة تقويض نزاهة العملية الانتخابية، وسط صراع محتدم بين الائتلاف الحاكم وقوى المعارضة على تشكيل الحكومة المقبلة.

وتأتي هذه المواجهة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية تنافسًا بين معسكر نتنياهو وخصومه، فيما تظل قدرة أي طرف على تشكيل حكومة جديدة مرتبطة بتركيبة مقاعد الكنيست، الذي يضم 120 عضوًا، والحاجة إلى تأمين أغلبية لا تقل عن 61 مقعدًا.