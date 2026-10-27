ضربة موجعة لـ الزمالك قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري المصري

قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، يعاني من آلام حادة أسفل الظهر، وسيخضع للفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص حالته.

وأضاف مدير الكرة أن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، منح الحارس راحة خلال الفترة الحالية، لحين تماثله للشفاء وتحسن حالته.

وينتظم اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق، استعدادًا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.