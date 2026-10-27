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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصادرة 8.5 طن ملح سياحات وربع طن دقيق مدعم بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملة تموينية مكبرة، اليوم، برئاسة المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بدمياط، وبمرافقة  شريف شميس، مدير الإدارة الاستراتيجية، لملاحقة المخالفين والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع التموينية المدعمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة ٨ أطنان ونصف من ملح السيارات المحظور تداوله بالاسواق وغير صالح للاستهلاك الادمى، بعدما أقدم أحد الأشخاص على تعبئته داخل شكائر مدون عليها «ملح طعام خشن»، في واقعة تمثل إحدى صور الغش التجاري والتدليس على المواطنين.

كما أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة ربع طن من الدقيق المدعم بأحد المخابز البلدية، تبين وجود إصابة حشرية به، بما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط كميات من البنزين داخل أحد المحال، لقيام أحد الأشخاص ببيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة للتداول.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي لمحاولات الغش التجاري والاتجار بالسلع المدعمة والمواد البترولية.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز ومحطات تداول المواد البترولية، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وحماية حقوق المواطنين، والتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة.

دمياط محافظ دمياط تموين دمياط ملح

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