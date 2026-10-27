الكاميرا صورتها.. القبض على فتاة سرقت أموالا من داخل محل عملها بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بسرقة مبلغ مالى من داخل محل عملها بأسلوب "المغافلة" بالبحيرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مالك محل – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 22/ الجارى قامت الظاهرة بمقطع الفيديو بسرقة مبلغ مالى من داخل المحل ملكه أثناء عملها.

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة "الظاهرة بمقطع الفيديو" (مقيمة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) ، وضُبط بحوزتها (المبلغ المالى المستولى عليه) ، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.