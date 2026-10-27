الداخلية تكشف تفاصيل هروب نزلاء مصحة لعلاج الإدمان بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن هروب عدد من نزلاء إحدى المصحات بالجيزة.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المصحة المشار إليها "بدون ترخيص" كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ، وضبط القائمين على إدارتها (5 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظة الجيزة)، وبسؤالهم أقر أحدهم أنه بتاريخ 25/ الجارى قام أحد النزلاء بمُحاولة الهرب من المصحة أثناء فترة علاجه "لسوء حالته النفسية والصحية" وعقب ذلك حدثت حالة من الهياج والفوضى بين النزلاء وتمكنوا جميعاً من الهرب ولم يتمكن العاملين من السيطرة عليهم أو منعهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وغلق المصحة تنسيقاً والجهات المعنية.









