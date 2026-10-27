ما حكم تطليق الزوجة لعدم الإنجاب؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي

أجاب الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تطليق الزوجة بسبب عدم الإنجاب، موضحًا أن عدم القدرة على الإنجاب وحده لا ينبغي أن يكون سببًا للتسرع في اتخاذ قرار الطلاق.

أمين الإفتاء: الإنجاب رزق بيد الله سبحانه وتعالى

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن تأخر الإنجاب قد يكون سببه الزوج أو الزوجة، ولذلك ينبغي التحقق من الأسباب الطبية وعدم تحميل الزوجة المسؤولية دون دليل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ» (الشورى: 49)، مؤكدًا أن الإنجاب رزق بيد الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل هو الصبر والتفاهم بين الزوجين، وعدم اتخاذ قرار مصيري بسبب مسألة قد تكون خارجة عن إرادة أحدهما، مع السعي إلى معرفة الأسباب والاستفادة من الوسائل الطبية المتاحة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن استمرار الحياة الزوجية يرتبط بالقدرة على المعاشرة بالمعروف، فإذا وُجدت أسباب أخرى تجعل استمرار العلاقة متعذرًا، فينبغي التعامل معها بما يحفظ الحقوق والكرامة، وأن يكون الفراق ـ إن تعذر استمرار الحياة الزوجية ـ بالمعروف والإحسان.