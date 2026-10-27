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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدارة ترامب تعرض تمويلًا يصل إلى 5 مليارات دولارا لتحديث مفاعلات الطاقة النووية

ترامب
ترامب
أ ش أ

عرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمويلًا يصل إلى 5 مليارات دولار لشركة "كونستليشن إنرجي" لتطوير وتحديث أسطول مفاعلاتها النووية في ولايات إلينوي وماريلاند وبنسلفانيا.

ومن المتوقع أن تضيف المشروعات المدعومة بالتزام القرض المشروط نحو 1.1 جيجاوات من الكهرباء، وأن تسهم في تعزيز شبكة الكهرباء وخفض التكاليف، وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت: "تعمل وزارة الطاقة على تسريع النهضة النووية الأمريكية التي يقودها الرئيس ترامب، وإطلاق الإمكانات الكاملة للأسطول النووي في بلادنا"، وأضاف أن التحديثات التي تزيد الإنتاج من المنشآت النووية القائمة يمكن أن توسع إمدادات الكهرباء، مع دعم موثوقية الشبكة وضمان القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وتدفع شركات التكنولوجيا الاهتمام بمشروعات الطاقة النووية لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن الحصول على التصاريح اللازمة لبناء مفاعلات جديدة وإنشائها قد يستغرق عقدًا أو أكثر، وفي المقابل، يمكن لتحديث مكونات مثل التوربينات زيادة إنتاج المحطات القائمة، ويُنظر إلى ذلك باعتباره وسيلة أسرع وأقل تكلفة لتوفير الكهرباء الخالية من الكربون الناتجة عن الانشطار النووي.

وارتفعت أسهم "كونستليشن" بنسبة وصلت إلى 5.3%، قبل أن تسجل زيادة بنسبة 2.8% إلى 259.63 دولار، بعد الإعلان عن خطوة الحكومة الأمريكية لتمويلها، والتي تأتي ضمن مساعي ترامب لتوسيع الطاقة النووية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات ودعم التصنيع المحلي.

يأتي التمويل عقب أمر تنفيذي حدد هدفًا لإضافة 5 جيجاوات من القدرة الإنتاجية من خلال تحديث المحطات النووية القائمة، وقالت الوزارة إن 96% من هذا الهدف قد تحقق.

وتخطط "كونستليشن" لاستثمارات في 6 محطات بولاية إلينوي، هي برايدوود وبايرون وكلينتون ودريسدن ولاسال وكواد سيتيز، إلى جانب محطة كالفيرت كليفس في ماريلاند ومحطة ليمريك في بنسلفانيا، بهدف زيادة إنتاج المحطات النووية القائمة، وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية.

ويشمل التمويل، الذي يقدمه مكتب تمويل الهيمنة على الطاقة التابع للوزارة، خيارًا لتمويل عمليات زيادة القدرة الإنتاجية مستقبلًا في منشآت أخرى تابعة لكونستليشن، وأبرمت الشركة عدة صفقات مماثلة خلال العام الحالي، لكنها أعلنت الآن مشروعات تحديث تشمل جزءًا كبيرًا من أسطولها، ما قد يترك لها فرصًا محدودة لإبرام صفقات إضافية.

ترامب أسطول مفاعلاتها النووية

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