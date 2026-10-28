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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بلغت 77.7% .. الانتخابات الإسرائيلية تُسجّل أعلى نسبة مشاركة منذ 1999

انتخابات إسرائيل
انتخابات إسرائيل
خاطر عبادة

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية 77.7% حتى الساعة العاشرة مساءً، أي ما يعادل 5,695,682 ناخباً إسرائيلياً، وفقاً للجنة الانتخابات المركزية، مرتفعة من 70.6% المسجلة في نفس الوقت من انتخابات عام 2022.

وتُعد هذه أعلى نسبة مشاركة في هذه الساعة منذ عام 1999، علماً أن مراكز الاقتراع أغلقت في العاشرة مساءً، لكن التصويت استمر بعد ذلك في المراكز التي شهدت طوابير.

نتائج استطلاعات الإغلاق: 52 للمعارضة مقابل 50 لمعسكر نتنياهو

وكشفت استطلاعات الإغلاق حصول المعارضة بزعامة غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، على 52 مقعداً في مقابل 50 لمعسكر نتنياهو و18 للأحزاب العربية، وفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، وهي نتيجة شبه نهائية.

مفاجأة الأحزاب العربية

ولعل المفاجأة الأكبر في تلك الليلة هي النسبة القياسية من الأصوات التي حصدتها الأحزاب العربية، والتي يُتوقع أن تعادل 17 أو 18 مقعداً.

ولم تفز الأحزاب العربية، رغم تمثيلها لنحو خُمس الناخبين، بهذا العدد من المقاعد قط، فهي لا تشغل حالياً سوى 10 مقاعد في الكنيست.

وتعارض الأحزاب ذات القيادة العربية أيضاً منح نتنياهو ولاية أخرى، ما يعني وجود أغلبية واضحة بـ 70 مقعداً في الكنيست معارضة لرئيس الوزراء.

أزمة تشكيل الائتلاف

لكن بعض أحزاب المعارضة ذات القيادة اليهودية استبعدت الانضمام إلى ائتلاف مع الأحزاب العربية، لذا إذا أوفت هذه الأحزاب بوعدها، فقد يُغلق الطريق أمام تشكيل ائتلاف.

وفي الوضع الراهن، لا يملك أي من الطرفين ادعاءً واضحاً بالفوز أو طريقة واضحة لتشكيل ائتلاف. وقد يُعلن نتنياهو فوزه بحكم امتلاكه أكبر حزب، لكن من الصعب تصور كيف سيقنع 11 نائباً معارضاً بالانضمام إلى صفه.

كما أن كتلة المعارضة، إذا تجنبت أي تعاون مع الأحزاب العربية، لن تتمكن أيضاً من تشكيل حكومة.

ومن شبه المؤكد أن كلا الطرفين سيطلبان من الرئيس إسحاق هرتسوغ فرصة تشكيل الحكومة أولاً، وسيكون القرار النهائي بشأن كيفية المضي قدماً بيده.

لكن هذا يترك الباب مفتوحاً أيضاً أمام احتمال عدم تمكن نتنياهو أو خصومه من تشكيل ائتلاف حكومي، وفي هذه الحالة قد تُجري إسرائيل انتخابات مُعادة، مع بقاء نتنياهو رئيساً للوزراء في حكومة تصريف الأعمال.

وقد يكون ذلك تكراراً لما حدث بين عامي 2019 و2022، عندما أجرت البلاد خمس جولات من التصويت، وكان نتنياهو في منصبه خلال العامين الأولين من تلك الفترة.

انتخابات إسرائيل إسرائيل نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية

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